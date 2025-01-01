شهيد و11 جريحا في غارة إسرائيلية على بلدة الطيري جنوب لبنان

  1. الرئيسية
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة 11 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الطيري جنوبي لبنان صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطيران استهدف سيارة بصاروخين في البلدة، ما أسفر عن وقوع الجرحى، وتسبب بأضرار مادية بالمركبات والممتلكات المدنية.

وأوضحت المصادر أن شظايا الصواريخ أصابت أيضا باصا لنقل الطلاب كان يمر في المكان، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب.

وتقع بلدة الطيري ضمن قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، وتشهد المنطقة بين الحين والآخر توترات مع الحدود الإسرائيلية، وهو ما يجعل المدنيين معرضين للخطر أثناء مثل هذه الغارات.

ومساء الثلاثاء، استشهد 13 شخصا وأصيب العشرات، جراء مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

وقالت المصادر إن الاحتلال أغار بعدد من الصواريخ على المنطقة المكتظة بالسكان داخل المخيم، ما أسفر عن سقوط القتلى والجرحى وتسبب بخسائر مادية واسعة في المنازل والممتلكات. وتعد هذه الهجمة تصعيدا خطيرا للأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.

وصباح الثلاثاء، استشهد مواطن لبناني جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبته في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان.

وأفادت المصادر بأن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على السيارة، ما أدى إلى مقتله وإلحاق أضرار كبيرة بالمركبة.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصعيد مستمر للعمليات الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية من لبنان، ما يزيد من التوتر ويعرض المدنيين للخطر.

