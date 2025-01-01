"بيت بيت سنطهر رفح".. ميليشيا أبو شباب تزعم التعاون مع "مجلس السلام" في حملة أمنية جنوب قطاع غزة

وقال غسان الدهيني نائب ياسر أبو شباب، إن "القوات ستبدأ عملية تطهير في مختلف مناطق مدينة رفح".

وأكد في مقطع فيديو نشرته ما يسمى "القوات الشعبية" عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن "هذه المهام تأتي في إطار الاشتراك المباشر مع مجلس السلام، وتهدف لضمان أمن المدنيين في رفح وتوفير بيئة خالية من التهديدات المتطرفة".

وقال: بيت بيت وشارع شارع.. سنطهر رفح من الإرهاب".

ولا يزال عشرات المسلحين محاصرين في مدينة رفح، بعد إعلان وقف إطلاق النار، وتطالب حماس بإخراجهم من المدينة في حين ترفض إسرائيل ذلك.

وقالت حركة حماس إن المجموعات المحاصرة في رفح، والتي تقدر إسرائيل أعدادهم بنحو 200 مسلح، انقطع الاتصال معها منذ أشهر.