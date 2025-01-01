  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

17 ألف طرد غذائي لدير البلح ضمن جهود "الفارس الشهم 3" الإغاثية

الأربعاء 19 نوفمبر 2025 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
17 ألف طرد غذائي لدير البلح ضمن جهود "الفارس الشهم 3" الإغاثية



واصلت عملية "الفارس الشهم 3" دعمها الإنساني لسكان مدينة دير البلح في قطاع غزة، حيث قدمت العملية مساعدات إنسانية تضمنت توزيع 17 ألف طرد غذائي على الأسر في مختلف أحياء المدينة، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإغاثية للتخفيف من معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها المنطقة.

وأعرب رئيس بلدية دير البلح نزار عياش عن بالغ تقديره لهذا الدعم، قائلاً: " في يوم مساعدة الفارس الشهم لسكان دير البلح، نحتضن هذا الجهد الكبير لتوزيع 17 ألف طرد على مواطني دير البلح قاطبة، وهو دعم يترك أثراً بالغاً في نفوس الأهالي ويعكس عمق العلاقات الإنسانية التي تجمعنا بالإمارات". 

كما عبر أحد المواطنين المستفيدين عن تقديره لدولة الإمارات، مؤكداً أهمية توقيت هذه المساعدات، قائلاً: "هذا الطرد جاء في الوقت المناسب لمدينة دير البلح، خصوصاً بعد أن كانت التوزيعات مركزة خلال الفترة الماضية في الشمال والجنوب، واليوم جاء دور دير البلح مع 17 ألف أسرة، نشكر عملية الفارس الشهم 3". 

ويشكل هذا الجهد الإماراتي المتواصل نهجاً ثابتاً في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه عبر برامج إغاثية نوعية تنفذ وفق أعلى معايير الاستجابة الإنسانية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بسرعة وكفاءة.

الأكثر قراءة اليوم

أمريكا تبلغ الوسطاء.. استئناف الحرب وارد إذا لم تنزع حماس سلاحها

الإعلام العبري: قرار مجلس الأمن انتكاسة كبيرة لليمين الإسرائيلي

22 شهيدا في مجزرة اسرائيلية بمخيم عين الحلوة بلبنان

مقتل مستوطن وإصابة 3 اخرين في عملية دهس وطعن شمال الخليل واستشهاد المنفذين ..

ولي العهد السعودي: نعمل على تطبيع العلاقات مع إسرائيل “في أقرب وقت” ونريد تحقيق حل الدولتين قبل الانضمام للاتفاقيات

لابيد: نتنياهو مول حماس ويقبل بتوحيد الساحات الان بضغوط أمريكية

روبيو : غزة ستحكم فلسطينيا لا "حمساويا"

الأخبار الرئيسية

اسرائيل غاضبة من لقاء يتكوف والحية: يمثل اعترافا بمكانة حماس

الأمم المتحدة: 96% من سكان غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي

"بيت بيت سنطهر رفح".. ميليشيا أبو شباب تزعم التعاون مع "مجلس السلام" في حملة أمنية جنوب قطاع غزة

اسرائيل تواصل خرق وقف إطلاق النار ..غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار

الغارديان: قرار مجلس الأمن غريب ويمنح ترامب سيطرة مطلقة على غزة

الاتصالات الفلسطينية