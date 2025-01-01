17 ألف طرد غذائي لدير البلح ضمن جهود "الفارس الشهم 3" الإغاثية

واصلت عملية "الفارس الشهم 3" دعمها الإنساني لسكان مدينة دير البلح في قطاع غزة، حيث قدمت العملية مساعدات إنسانية تضمنت توزيع 17 ألف طرد غذائي على الأسر في مختلف أحياء المدينة، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإغاثية للتخفيف من معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها المنطقة.

وأعرب رئيس بلدية دير البلح نزار عياش عن بالغ تقديره لهذا الدعم، قائلاً: " في يوم مساعدة الفارس الشهم لسكان دير البلح، نحتضن هذا الجهد الكبير لتوزيع 17 ألف طرد على مواطني دير البلح قاطبة، وهو دعم يترك أثراً بالغاً في نفوس الأهالي ويعكس عمق العلاقات الإنسانية التي تجمعنا بالإمارات".

كما عبر أحد المواطنين المستفيدين عن تقديره لدولة الإمارات، مؤكداً أهمية توقيت هذه المساعدات، قائلاً: "هذا الطرد جاء في الوقت المناسب لمدينة دير البلح، خصوصاً بعد أن كانت التوزيعات مركزة خلال الفترة الماضية في الشمال والجنوب، واليوم جاء دور دير البلح مع 17 ألف أسرة، نشكر عملية الفارس الشهم 3".

ويشكل هذا الجهد الإماراتي المتواصل نهجاً ثابتاً في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه عبر برامج إغاثية نوعية تنفذ وفق أعلى معايير الاستجابة الإنسانية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بسرعة وكفاءة.