اسرائيل تواصل خرق وقف إطلاق النار ..غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار

غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف اطلاق النار في اليوم ٣٨ من وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

وأدت الاعتداءات الاسرائيلية إلى استشهاد مواطن واصابة اعداد اخرى خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

واصيب ثلاثة مواطنين ليلا في قصف استهدف شارع يافا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

ودوت انفجارات ضخمة شرق غزة إثر تفجير الاحتلال عربات مفخخة.

ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية شرق مدينة غزة.

واستشهد الشاب أحمد عطايا أبو شاويش عصر الثلاثاء برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج بقطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة .

كما أطلقت الآليات الاسرائيلية النار شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر ٢٠٢٥): بلغ إجمالي الشهداء: ٢٦٨ شهيد و ٦٤٠ مصاب فيما جرى انتشال ٥٥٠ جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٩٨٤٥ شهيدًا ١٧٠٧٠٦ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.