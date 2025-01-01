  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى السبت

الأربعاء 19 نوفمبر 2025 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى السبت



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافٍيا بوجهٍ عام مغبرا احيانا وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناوالبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس: يكون الجو صافٍيا بوجهٍ عام حاراً نسبياً الى حار مغبرا احيانا وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى  معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صافٍيا بوجهٍ عام حاراً مغبرا احيانا وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافٍيا الى غائم جزئي حاراً وجافا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات من 50-60  كم/ساعة، والتي تكون مثيرة للغبار.

الأكثر قراءة اليوم

أمريكا تبلغ الوسطاء.. استئناف الحرب وارد إذا لم تنزع حماس سلاحها

الإعلام العبري: قرار مجلس الأمن انتكاسة كبيرة لليمين الإسرائيلي

22 شهيدا في مجزرة اسرائيلية بمخيم عين الحلوة بلبنان

مقتل مستوطن وإصابة 3 اخرين في عملية دهس وطعن شمال الخليل واستشهاد المنفذين ..

هيئة البث الإسرائيلية : إسرائيل قلقة من "الكيمياء" بين الحية وويتكوف

ولي العهد السعودي: نعمل على تطبيع العلاقات مع إسرائيل “في أقرب وقت” ونريد تحقيق حل الدولتين قبل الانضمام للاتفاقيات

لابيد: نتنياهو مول حماس ويقبل بتوحيد الساحات الان بضغوط أمريكية

الأخبار الرئيسية

"بيت بيت سنطهر رفح".. ميليشيا أبو شباب تزعم التعاون مع "مجلس السلام" في حملة أمنية جنوب قطاع غزة

اسرائيل تواصل خرق وقف إطلاق النار ..غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار

الغارديان: قرار مجلس الأمن غريب ويمنح ترامب سيطرة مطلقة على غزة

نتنياهو: مصممون على استكمال الحرب في كل الجبهات وعلى تجريد حماس من السلاح

IMG_2566

22 شهيدا في مجزرة اسرائيلية بمخيم عين الحلوة بلبنان

الاتصالات الفلسطينية