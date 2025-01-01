الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى السبت

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافٍيا بوجهٍ عام مغبرا احيانا وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناوالبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس: يكون الجو صافٍيا بوجهٍ عام حاراً نسبياً الى حار مغبرا احيانا وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صافٍيا بوجهٍ عام حاراً مغبرا احيانا وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافٍيا الى غائم جزئي حاراً وجافا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات من 50-60 كم/ساعة، والتي تكون مثيرة للغبار.