ويتكوف يلتقي خليل الحية في إسطنبول اليوم الاربعاء

الأربعاء 19 نوفمبر 2025 05:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

من المتوقع أن يلتقي المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء بالقيادي في حركة حماس، خليل الحية، في إسطنبول، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية. وسينضم إلى وفد الحركة عدد من كبار قادة حماس.

وأفادت تقارير يوم السبت الماضي أن الاجتماع المخطط له قد يشير إلى رغبة إدارة ترامب في مواصلة الحفاظ على قناة اتصال مباشرة مع حماس.

وإذا تم اللقاء، فسيكون هذا هو اللقاء الثاني بينهما، حيث التقى ويتكوف والحية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في القاهرة، قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في اجتماع حضره أيضا جاريد كوشنر، صهر الرئيس.

