شهيدا في مجزرة اسرائيلية بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينين في لبنان

الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدا في مجزرة اسرائيلية بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينين في لبنان



بيروت /سما/

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 11 شخصا وإصابة 4 آخرين في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوبي البلاد مساء اليوم، بعد ساعات من مقتل شخص بنيران مسيرة استهدفت سيارة ببلدة بليدا في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر صحيفة أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مخيم عين الحلوة بصيدا، فيما تحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن أن الاستهداف تم في محيط مسجد خالد بن الوليد، في الشارع التحتاني داخل المخيم ، حيث اندلعت على إثرها حرائق في المكان.

وسُجل بعد الاستهداف تحليق مسير على علو مخفوض جدا، من الزهراني الى مكان الاستهداف في صيدا.

وأدعى الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مسلحين يعملون في مجمع تدريب تابع لحركة لحماس في جنوب لبنان، مضيفا أن مسلحي حماس يستخدمون المجمع بهدف تخطيط وتنفيذ مؤامرات إرهابية ضد قواتنا ودولتنا.

وقتل شخص بنيران مسيّرة إسرائيلية أغارت مساء اليوم الثلاثاء على سيارة ببلدة بليدا في جنوب لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام، وهو الاستهداف الثاني للبلدة بعد إلقاء مسيّرة قنبلة على حفارة في البلدة بليدا فجرا، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

واستشهد مواطن لبناني صباح اليوم في غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة في مدينة بنت جبيل جنوبي البلاد.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بأن الغارة التي استهدفت السيارة في بنت جبيل أدت إلى استشهاد الموظف في اتحاد بلديات بنت جبيل، علي شعيتو.

وحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط في أجواء السلسلة الشرقية والغربية وقرى البقاع الشمالي والهرمل، كما نفذ منذ ظهر اليوم غارات وهمية في أجواء منطقتي النبطية، وإقليم التفاح وعلى علو متوسط.

وتزامنت تلك الغارات مع تحليق مكثف ومركز للطيران المسيّر المعادي في أجواء بلدات قضاء النبطية والزهراني وعلى مستوى منخفض.

