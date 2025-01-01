  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن يدين تصريحات بن غفير "التحريضية" الداعية لاستهداف الرئيس عباس

الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين تصريحات بن غفير "التحريضية" الداعية لاستهداف الرئيس عباس



عمان / وكالات /

أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها بأشد العبارات لتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير "التحريضية المقيتة" الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية. وفقا لبترا.

وأكدت، أن هذه التصريحات تعتبر: "تعديا سافرا وتهديدا واضحا لقيادة الشعب الفلسطيني الشقيق وتحريضا مباشرا غير مقبول، وكذلك تصريحاته المدانة حول رفض إقامة الدولة الفلسطينية التي تعد تقويضا واضحا لجهود حل الدولتين".

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي عن "إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار التصريحات العنصرية التحريضية لوزراء ومسؤولي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته بالتزامن مع الإجراءات التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، والتضييق المتواصل على الشعب الفلسطيني ومحاصرة اقتصاده".

كما حذر المجالي "من عواقب هذه الإجراءات التي تنذر بمزيد من تفجّر الأوضاع، بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها".

وطالب "المجتمع الدولي بضرورة تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها العنصرية، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان بن غفير، قد طلب يوم الإثنين، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال: "أتوجه إلى رئيس وزرائنا العزيز بنيامين نتنياهو، يجب أن تحرص ألا يتمتع أبو مازن بأي حصانة، وإن تم الاعتراف في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية يجب أن تبدأ عمليات قمع مستهدفة لمسؤولي السلطة وأن تقوم يا رئيس الوزراء باعتقال أبو مازن".

الأكثر قراءة اليوم

النص الكامل للمشروع الأمريكي حول غزة المقدم لمجلس الأمن ..

إعلام عبري يكشف شرط الاحتلال لإطلاق مفاوضات الدولة الفلسطينية

ترامب يوجه "رسالة إلى دول العالم" بعد إقرار مجلس الأمن الخطة الأمريكية بشأن غزة

إسرائيل عن تهجير الفلسطينيين من غزة : يجب السماح بمغادرتهم وعودتهم

مجلس الأمن الدولي يقر مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة

القسام تسلم جثة محتجز للاحتلال لفريق من الصليب الأحمر في مدينة غزة

دمشق : سوريا تعتزم تسليم مقاتلين من أقلية الأيغور المسلمة إلى الصين

الأخبار الرئيسية

مجلس

الغارديان: قرار مجلس الأمن الأغرب في تاريخ الأمم المتحدة.. سيطرة مطلقة لترامب على غزة..

الإعلام العبري: قرار مجلس الأمن انتكاسة كبيرة لليمين الإسرائيلي

إسرائيل: بيع مقاتلات “إف-35” للسعودية قد يُفقدنا التفوق العسكري في المنطقة.. وخطة ترامب لغزة ستجلب السلام

اول رد فعل اسرائيلي رسمي .. مذا قال نتياهو حول قرار مجلس الأمن ؟

إعلام عبري يكشف شرط الاحتلال لإطلاق مفاوضات الدولة الفلسطينية

الاتصالات الفلسطينية