مروة صبري تعتذر رسميًا لدينا الشربيني بعد تصريحات مثيرة للجدل

سما / وكالات

قدمت الإعلامية مروة صبري اعتذارًا رسميًا للفنانة دينا الشربيني بعد موجة الجدل الواسعة التي سبّبتها تصريحاتها الأخيرة في برنامجها “قعدة ستات”، والتي اعتبرها الجمهور مسيئة وغير لائقة.

ونشرت صبري مقطع فيديو عبر حسابها على منصة “إنستغرام”، أوضحت فيه أن حديثها لم يكن بقصد الهجوم أو الإساءة إلى دينا الشربيني، مشيرة إلى أن ما قالته جاء ضمن فقرة مخصصة لاستعراض أبرز تريندات الأسبوع وما يشغل اهتمام الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صبري في الفيديو:

“الحلقة الماضية تناولت تريند دينا الشربيني لأنها كانت حديث الناس. واعترفت أنني أخطأت، والاعتذار ليس عيبًا. وصلتني ردود فعل كثيرة من الجمهور والمقربين، وشعرت بضرورة تقديم اعتذار واضح وصريح.”

وأكدت أنها تحترم الفنانة دينا الشربيني وتقدّر مسيرتها، مضيفة:

“أنا من محبيها، وهذا الفيديو رسالة احترام لها وللجمهور المصري والعربي.”

خلفية الأزمة

جاء اعتذار مروة صبري بعد موجة غضب انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تصريحاتها التي اتهمت فيها دينا الشربيني بأنها السبب في انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي، إلى جانب استخدامها أوصافًا اعتبرها الجمهور مهينة، ما دفع القناة إلى إصدار بيان توضيحي.

إجراءات قانونية من دينا الشربيني

بدورها، لم تقف دينا الشربيني مكتوفة الأيدي، حيث اتخذت خطوات قانونية ضد الإعلامية. فقد حررت محضرًا رسميًا تتهم فيه صبري بالسب والقذف والتشهير، وتقدمت ببلاغات أخرى ضد صفحات على مواقع التواصل نشرت شائعات تطال سمعتها وتروج لمعلومات غير دقيقة عنها.

بيان شبكة قنوات ألفا

وفي سياق متصل، أصدرت شبكة قنوات ألفا بيانًا رسميًا أكدت فيه أن التصريحات التي أدلت بها مروة صبري خلال حلقة 8 نوفمبر 2025 تمثل رأيها الشخصي فقط، ولا تعكس سياسة القناة أو توجهاتها. وشددت الشبكة على التزامها بميثاق الشرف الإعلامي ورفضها لأي تجاوزات أو إساءات في برامجها.