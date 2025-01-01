  1. الرئيسية
هيئة البث الإسرائيلية : إسرائيل قلقة من "الكيمياء" بين الحية وويتكوف

الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية،  أن إسرائيل قلقة من "الكيمياء" التي تولدت بين القيادي في حركة حماس خليل الحية والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وأضافت: "إسرائيل قلقة من الكيمياء التي تولدت بين قائد حماس خليل الحية والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال لقاء شرم الشيخ وتخشى من الاعتراض على ذلك أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب".

ويخطط المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لعقد لقاء جديد مع القيادي في حركة حماس خليل الحية، في لقاء هو الثاني من نوعه منذ مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحظي اللقاء المرتقب بين ويتكوف والحية باهتمام وسائل الإعلام العبرية، وحذر مسؤولون إسرائيليون من "التقارب المثير للقلق" بين المبعوث الأمريكي الخاص والقيادي البارز في حماس.

وقالت مصادر سياسية لموقع "واللا" العبري في وقت سابق، إن "إسرائيل تشعر بالقلق من اللقاء المرتقب ويزداد قلقها إزاء رغبة الولايات المتحدة في إعادة تأهيل قطاع غزة قبل نزع سلاحها".

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن اللقاء يوضح أن ويتكوف لا يثنيه المنتقدون الإسرائيليون والأمريكيون الذين يقولون إن "انخراط الولايات المتحدة مع حماس يمنح الحركة شرعية لا مبرر لها".

وذكر مسؤولان مطلعان للصحيفة أن موعد اللقاء غير واضح حتى الآن، فيما بين أحدهما أن من ضمن المواضيع التي سيناقشها ويتكوف مع الحية وقف إطلاق النار في غزة.

