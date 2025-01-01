حورية فرغلي تستعد للارتباط الرسمي وتثير فضول جمهورها

سما / وكالات

تصدر اسم الفنانة حورية فرغلي محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أخبار عن استعدادها للارتباط رسميًا، وسط تكهنات واسعة حول هوية الشخص المرتبط بها، ما أثار اهتمام جمهورها ومتابعي أخبارها الفنية.

وأكدت مديرة أعمال حورية أن هناك مشروع ارتباط حقيقي، مشيرة إلى أن الفنانة فضّلت عدم الكشف عن التفاصيل في الوقت الحالي. وأوضحت أن القصة بدأت عندما تعرفت حورية على الرجل الذي قدم نفسه في البداية كمنتج، لتكتشف لاحقًا أنه رجل أعمال ومعجب بها، نافية أن تكون هناك أي شائعات أو محاولات لجذب الانتباه.

وأضافت المديرة أن أحد الأشخاص لاحظ حورية برفقة هذا الرجل في مناسبة خاصة داخل أحد الفنادق، ما ساهم في انتشار الأخبار بسرعة، خاصة أن الفنانة عادة ما تتجنب الظهور في الأماكن العامة أو مناسبات السهر.

من جانبها، أصدرت حورية فرغلي بيانًا مقتضبًا أعربت فيه عن امتنانها لجمهورها ولوسائل الإعلام، مؤكدة أن موعد إعلان ارتباطها سيكون معروفًا فور اتخاذ القرار مع شريكها. وقالت حورية: “الدعوة عامة إن شاء الله قريبًا”، مؤكدة بذلك وجود علاقة دون الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية أو موعد محدد للإعلان الرسمي.

على الصعيد الفني

تشارك حورية فرغلي حاليًا في الجزء الثالث من مسلسل “أيام”، إلى جانب نخبة من النجوم منهم شيري عادل، رياض الخولي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، ندى موسى، وحجاج عبد العظيم. المسلسل من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

ويواصل الجزء الثالث من “أيام” تقديم الأحداث الاجتماعية المشوقة، حيث تتابع قصة شخصية عبير التي تعيش مع عمها “رياض أبو الدهب” بعد فقدان والديها، بينما تحاول زوجة العم السيطرة على ثروته وإبعادها عن حياته. كما يشهد هذا الموسم تطورات درامية غير متوقعة، مع التركيز على التحولات النفسية والاجتماعية للشخصيات واستمرار صراع النفوذ والمال الذي يشكل المحور الرئيسي للدراما.