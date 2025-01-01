هدم منزل مأهول في طوبا الزنغرية

القدس المحتلة/سما/

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، منزلا مأهولا في بلدة طوبا الزنغرية، بذريعة البناء دون ترخيص.

ويعود المنزل المأهول الذي هدمته السلطات للمواطن فادي هيب، وهو يضم طابقين.

واقتحمت آليات وجرافات الهدم طوبا الزنغرية بحماية قوات معززة من الشرطة، التي طوقت محيط المنزل ومنعت المواطنين من الاقتراب من المكان.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد همت منزلين قيد الإنشاء في البلدة طوبا يوم 21 نيسان/ أبريل 2025، بعد إعادة بنائهما إثر هدمهما قبل ذلك بشهرين.

ويعيش أهالي طوبا الزنغرية، الواقعة شمال شرق بحيرة طبرية، في منطقة الجليل، شمالي البلاد، وسط حالة خوف وقلق مستمرة، من جراء التصعيد الذي شرعت به السلطات الإسرائيلية وفرض أكثر من 100 أمر هدم لمنازل ومنشآت مدنية وزراعية وتوزيعها على الأهالي في البلدة، حديثا.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، قد اقتحم البلدة بحماية أكثر من 120 شرطيا مدججين بالأسلحة، صباح يوم 30 تموز/ يوليو الماضي، وسلّموا الأهالي أوامر الهدم والإخلاء، وقوبل الاقتحام باستنكار وغضب شديدين من قِبل الأهالي الذين صرخوا بوجه بن غفير واصفين إياه بـ"الوزير العنصري" و"الفاشل".