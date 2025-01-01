  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد ترفض القرار الأمريكي وتؤكد أنه يُحقق لإسرائيل مالم تنجزه عبر الحروب

الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد ترفض القرار الأمريكي وتؤكد أنه يُحقق لإسرائيل مالم تنجزه عبر الحروب



غزة/سما/

رفضت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، لما يشكّله من وصاية دولية على قطاع غزة، وهو أمر ترفضه كل مكونات شعبنا وقواه، نظراً إلى أنه يهدف إلى تحقيق أهداف لم يتمكن الاحتلال من إنجازها عبر حروبه المتكررة.

ورأت الحركة في بيان صحفي، أن الأخطر من ذلك، أن هذا القرار يفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، ويفرض وقائع جديدة تناقض ثوابت شعبنا وتصادر حقه في تقرير مصيره، وعلى رأسها حقه في مقاومة الاحتلال الذي تجيزه كل الشرائع والأعراف والقوانين.

وشددت على أن حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة هو حقّ كفله القانون الدولي، ويشكل سلاح المقاومة ضمانةً لهذا الحق.

واعتبرت، أن أي تكليف لقوة دولية بمهام تشمل نزع سلاح المقاومة يحوّلها من طرف محايد إلى شريك في تنفيذ أجندة الاحتلال.

ورأت أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المتضررين وفتح المعابر أمام القطاع المحاصر هو واجب إنساني؛ وإننا ندين تحويلها إلى أداة للضغط السياسي أو الابتزاز.

وبينت الحركة، أن فرض هيئة حكم أمريكية بمستوى دولي على جزء من شعبنا دون رضاه أو موافقته هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وقالت الحركة :" لقد أغفل القرار معالجة الجوانب الأساسية للعدالة، متجاهلاً محاسبة مجرمي الحرب، وتحميل الاحتلال مسؤولية جرائمه المستمرة بحق شعبنا".

"كما تجاهل ضرورة رفع الحصار الجائر وإعادة وصل قطاع غزة بالأراضي المحتلة، ما يعكس دعماً لأجندة تهدف إلى تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وتخدم أجندات الضم والتهجير التي ينتهجها الكيان." وفق الحركة

الأكثر قراءة اليوم

النص الكامل للمشروع الأمريكي حول غزة المقدم لمجلس الأمن ..

تفاصيل مشروع القرار الأميركي بشأن غزة المطروح في مجلس الأمن

التدفق المفاجئ للهواتف الذكية إلى غزة يثير التساؤلات

"الفراشة".. فرقة إسرائيلية تواجه إعصارا من الاتهامات بعد فيديو مستفز يستهدف الفلسطينيين..

ترامب يوجه "رسالة إلى دول العالم" بعد إقرار مجلس الأمن الخطة الأمريكية بشأن غزة

إعلام عبري يكشف شرط الاحتلال لإطلاق مفاوضات الدولة الفلسطينية

إسرائيل عن تهجير الفلسطينيين من غزة : يجب السماح بمغادرتهم وعودتهم

الأخبار الرئيسية

اول رد فعل اسرائيلي رسمي .. مذا قال نتياهو حول قرار مجلس الأمن ؟

إعلام عبري يكشف شرط الاحتلال لإطلاق مفاوضات الدولة الفلسطينية

ترامب يوجه "رسالة إلى دول العالم" بعد إقرار مجلس الأمن الخطة الأمريكية بشأن غزة

مجلس الأمن الدولي يقر مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة

IMG_2549

النص الكامل للمشروع الأمريكي حول غزة المقدم لمجلس الأمن ..

الاتصالات الفلسطينية