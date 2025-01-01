  1. الرئيسية
فتح ترحب بقرار مجلس الأمن حول غزة

الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح ترحب بقرار مجلس الأمن حول غزة



غزة /سما/

رحب المتحدث باسم حركة فتح بغزة منذر الحايك بقرار مجلس الأمن رقم 2803، ونعتبره خطوة مهمة نحو فتح أفق سياسي جديد للشعب الفلسطيني بعد شهور طويلة من العدوان والمعاناة. 

وأكد في تصريح له  ان القرار مبني على مجموعة من المبادئ الأساسية التي نراها ركائز لأي مرحلة مقبلة، وفي مقدمتها: تثبيت وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، إعادة الإعمار، حق تقرير المصير، إقامة الدولة الفلسطينية، وتعزيز دور السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد إن هذا القرار يشكّل فرصة مهمة يمكن البناء عليها لفتح الطريق أمام مستقبل أفضل لشعبنا، وترسيخ حقوقه الوطنية المشروعة، وتعزيز الجهد الدولي نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم.

