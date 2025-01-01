  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء جافة ومغبرة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها بقليل

الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء جافة ومغبرة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها بقليل



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام جافا، ومغبرا احيانا،  ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام، وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
ويكون الجو، يوم غد الأربعاء، صافٍيا بوجهٍ عام، حارا نسبيا، مغبرا أحيانا، وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناوالبحر خفيف ارتفاع الموج.
والخميس، يكون الجو صافٍيا بوجهٍ عام حاراً نسبياً الى حار، مغبرا، احيانا وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الجمعة، يكون الجو صافٍيا بوجهٍ عام حاراً مغبرا احيانا، وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والسبت، يكون الجو صافيا الى غائم جزئي ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام.

الأكثر قراءة اليوم

النص الكامل للمشروع الأمريكي حول غزة المقدم لمجلس الأمن ..

تفاصيل مشروع القرار الأميركي بشأن غزة المطروح في مجلس الأمن

التدفق المفاجئ للهواتف الذكية إلى غزة يثير التساؤلات

"الفراشة".. فرقة إسرائيلية تواجه إعصارا من الاتهامات بعد فيديو مستفز يستهدف الفلسطينيين..

إسرائيل عن تهجير الفلسطينيين من غزة : يجب السماح بمغادرتهم وعودتهم

ترامب يوجه "رسالة إلى دول العالم" بعد إقرار مجلس الأمن الخطة الأمريكية بشأن غزة

ممداني يؤكد: سأفعل كل شيء لاعتقال نتنياهو إذا حاول دخول نيويورك ..

الأخبار الرئيسية

إعلام عبري يكشف شرط الاحتلال لإطلاق مفاوضات الدولة الفلسطينية

ترامب يوجه "رسالة إلى دول العالم" بعد إقرار مجلس الأمن الخطة الأمريكية بشأن غزة

مجلس الأمن الدولي يقر مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة

IMG_2549

النص الكامل للمشروع الأمريكي حول غزة المقدم لمجلس الأمن ..

ترامب: سنبيع طائرات F -35 إلى السعودية

الاتصالات الفلسطينية