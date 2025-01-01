الطقس: أجواء جافة ومغبرة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها بقليل

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام جافا، ومغبرا احيانا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام، وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو، يوم غد الأربعاء، صافٍيا بوجهٍ عام، حارا نسبيا، مغبرا أحيانا، وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناوالبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافٍيا بوجهٍ عام حاراً نسبياً الى حار، مغبرا، احيانا وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صافٍيا بوجهٍ عام حاراً مغبرا احيانا، وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو صافيا الى غائم جزئي ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام.