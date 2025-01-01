  1. الرئيسية
روسيا والصين تنتقدان قرار مجلس الأمن بشأن غزة

الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا والصين تنتقدان قرار مجلس الأمن بشأن غزة



نيويورك/وكالات/

انتقدت روسيا والصين القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الليلة بشأن قطاع غزة بعدما وافقت عليه 13 دولة، بينما امتنعت الدولتان عن التصويت.

جاء ذلك على لسان مندوبي الدولتين ضمن سلسلة الكلمات التي ألقاها عدد من المندوبين خلال جلسة المجلس التي عقدت مساء الاثنين بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك الأميركية.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة المندوب الروسي عقب انتهاء التصويت: ببساطة لا نستطيع دعم هذا القرار موسكو أصرت على منح مجلس الأمن دورا للرقابة على وقف إطلاق النار بغزة.

القرار لا يتناسب مع صيغة دولتين لشعبين وفق ما تم اعتماده في إعلان نيويورك، القرار يفتقر لأي وضوح بشأن أطر زمنية لنقل السيطرة على غزة للسلطة الفلسطينية.

لا يوجد أي يقين بشأن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية، القرار قد يرسخ فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

أما المندوب الصيني فقد كان أبرز ما جاء في كلمته ما يلي: مشروع القرار الأميركي بشأن غزة غير واضح.

مشروع القرار الأميركي بشأن غزة يمثل مصدر قلق بالغ بالنسبة لنا، القرار يتضمن ترتيبات الحكم في غزة بعد الحرب لكن يبدو أن فلسطين غير مرئية فيه بشكل كامل.

السيادة والملكية الفلسطينية لا تنعكسان في القرار بشكل كامل، القرار يفشل في التأكيد صراحة على الالتزام الراسخ بحل الدولتين باعتباره إجماعا دوليا.



