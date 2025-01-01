إعلام عبري يكشف شرط الاحتلال لإطلاق مفاوضات الدولة الفلسطينية

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، يوم الثلاثاء، عن شرط "إسرائيلي" أساسي مرتقب سيتم وضعه أمام السلطة الفلسطينية، كمدخل للبدء في أي مسار مستقبلي لإقامة دولة فلسطينية.

ويتمحور هذا الشرط، وفقا للتقرير، حول التنازل عن ملف اللاجئين بشكل كامل.

ونقلت الصحيفة العبرية أن أي مفاوضات مستقبلية حول إقامة دولة فلسطينية ستكون مشروطة بمطالب "إسرائيلية" واضحة تتعلق بقضية اللاجئين.

وبحسب ما أوردته الصحيفة العبرية، "سيتم مطالبة السلطة الفلسطينية بإعلان التنازل عن حق عودة اللاجئين".

وأضاف التقرير أن الشرط "الإسرائيلي" المرتقب لن يقتصر على التنازل عن "حق العودة" فحسب، بل سيشمل أيضا "ترتيب أوضاعهم في المخيمات" بشكل نهائي.

وأكدت الصحيفة العبرية أن هذين الأمرين سيتم طرحهما "كشرط للبدء في مسار إقامة الدولة الفلسطينية"، مما يضع القضية التي يعتبرها الفلسطينيون جوهرية في صلب أي تسوية سياسية قادمة.