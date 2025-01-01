  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إعلام عبري يكشف شرط الاحتلال لإطلاق مفاوضات الدولة الفلسطينية

الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 07:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري يكشف شرط الاحتلال لإطلاق مفاوضات الدولة الفلسطينية



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، يوم الثلاثاء، عن شرط "إسرائيلي" أساسي مرتقب سيتم وضعه أمام السلطة الفلسطينية، كمدخل للبدء في أي مسار مستقبلي لإقامة دولة فلسطينية.

ويتمحور هذا الشرط، وفقا للتقرير، حول التنازل عن ملف اللاجئين بشكل كامل.

ونقلت الصحيفة العبرية أن أي مفاوضات مستقبلية حول إقامة دولة فلسطينية ستكون مشروطة بمطالب "إسرائيلية" واضحة تتعلق بقضية اللاجئين.

وبحسب ما أوردته الصحيفة العبرية، "سيتم مطالبة السلطة الفلسطينية بإعلان التنازل عن حق عودة اللاجئين".

وأضاف التقرير أن الشرط "الإسرائيلي" المرتقب لن يقتصر على التنازل عن "حق العودة" فحسب، بل سيشمل أيضا "ترتيب أوضاعهم في المخيمات" بشكل نهائي.

وأكدت الصحيفة العبرية أن هذين الأمرين سيتم طرحهما "كشرط للبدء في مسار إقامة الدولة الفلسطينية"، مما يضع القضية التي يعتبرها الفلسطينيون جوهرية في صلب أي تسوية سياسية قادمة.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مشروع القرار الأميركي بشأن غزة المطروح في مجلس الأمن

النص الكامل للمشروع الأمريكي حول غزة المقدم لمجلس الأمن ..

التدفق المفاجئ للهواتف الذكية إلى غزة يثير التساؤلات

"الفراشة".. فرقة إسرائيلية تواجه إعصارا من الاتهامات بعد فيديو مستفز يستهدف الفلسطينيين..

إسرائيل عن تهجير الفلسطينيين من غزة : يجب السماح بمغادرتهم وعودتهم

ترامب يوجه "رسالة إلى دول العالم" بعد إقرار مجلس الأمن الخطة الأمريكية بشأن غزة

ممداني يؤكد: سأفعل كل شيء لاعتقال نتنياهو إذا حاول دخول نيويورك ..

الأخبار الرئيسية

ترامب يوجه "رسالة إلى دول العالم" بعد إقرار مجلس الأمن الخطة الأمريكية بشأن غزة

مجلس الأمن الدولي يقر مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة

IMG_2549

النص الكامل للمشروع الأمريكي حول غزة المقدم لمجلس الأمن ..

ترامب: سنبيع طائرات F -35 إلى السعودية

المستوطنون يصعدون عدوانهم ..مصدر أمني إسرائيلي: نحن على وشك فقدان السيطرة الكاملة في الضفة

الاتصالات الفلسطينية