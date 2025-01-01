ترامب يوجه "رسالة إلى دول العالم" بعد إقرار مجلس الأمن الخطة الأمريكية بشأن غزة

واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إقرار مجلس الأمن الدولي قرارا صاغته الولايات المتحدة يهدف إلى تجاوز الهدنة الهشة في قطاع غزة إلى سلام أكثر استدامة وإعادة إعمار القطاع المدمر يعتبر "لحظة تاريخية".

وذكر ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال": "تهانينا للعالم على التصويت الرائع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي أقرّ وأيد مجلس السلام، الذي سأرأسه، والذي يضمّ أقوى القادة وأكثرهم احترامًا في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "سيخلد هذا القرار كواحد من القرارات التي نالت أكبر الموافقات في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في جميع أنحاء العالم، وهو لحظة تاريخية بحق".

وتابع: "شكرا للأمم المتحدة، وجميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن: الصين، روسيا، فرنسا، المملكة المتحدة، الجزائر، الدنمارك، اليونان، غيانا، كوريا الجنوبية، باكستان، بنما، سيراليون، سلوفينيا، والصومال، وشكرا أيضا للدول التي لم تكن عضوا في هذه اللجنة، ولكنها دعمت بقوة هذا الجهد، بما في ذلك قطر، مصر، الإمارات، السعودية، إندونيسيا، تركيا، والأردن".

وذكر أنه "سيتم الإعلان عن أعضاء مجلس الإدارة والعديد من الإعلانات المثيرة للاهتمام في الأسابيع المقبلة".

وكان المجلس المكون من 15 عضوا صوّت لصالح القرار بأغلبية 13 صوتا مقابل لا شيء، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، حيث رفضتا استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة الإجراء.

والهدف من القرار إضفاء شرعية دولية على خطة السلام الأمريكية المكونة من 20 نقطة، والتي شكلت أجزاء منها أساس وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في غزة، الشهر الماضي، وضغطت الولايات المتحدة بشدة من أجل إقراره.