مجلس الأمن الدولي يقر مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة

الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 12:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك /سما/

أقر مجلس الأمن الدولي، فجر الثلاثاء، مشروع القرار الأمريكي بشأن قطاع غزة بتأييد 13 دولة.

وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسته لمناقشة الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب ونشر قوات دولية.

وقال المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة مايك والتز، إن "خطة الرئيس ترامب تمثل خارطة طريق شجاعة وعملية لإنهاء النزاع في غزة".

وصرح بأن "الجوع منتشر في غزة وإحصائيات الموتى في غزة ارتفعت إلى عشرات الآلاف ونحن اليوم قادرون على إخماد هذا الحريق".

 

وأضاف أن "مشروع القرار الأمريكي ليس مجرد وعد على ورق بل يضمن وقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدا التزام بلاده باستعادة رفات آخر 3 أسرى بحوزة حركة حماس.

وبين أن "مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن يستند لخطة الرئيس ترامب ويتضمن منجزات يمكن تحقيقها"، لافتا إلى أن "القرار الأمريكي يخول بتشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة".

وأفاد بأن "مشروع القرار الأمريكي يضمن غزة حرة وتأجيل اتخاذ القرار يهدد الأرواح".

يتبع-

