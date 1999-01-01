النموذج الفيدرالي كآلية للحكم في فلسطين: دراسة حالة لمقاطعة غزة المستقلة إدارياً ..احمد وهبه



تشكل القضية الفلسطينية واحدة من أكثر قضايا العالم تعقيداً، حيث تتداخل فيها العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وفي خضم هذا التعقيد، برزت إشكالية الحكم في الأراضي الفلسطينية، خاصة مع الانقسام السياسي الذي أعقب انتخابات 2006 وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة بشكل خاص. تبحث هذه الدراسة في إمكانية تطبيق نموذج حكم فيدرالي كحل عملي يمكن أن يجمع بين متطلبات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة لمعالجة الأوضاع الإنسانية والتنموية في قطاع غزة.

الإطار النظري للنظام الفيدرالي:

النظام الفيدرالي هو شكل من أشكال الحكم يقوم على توزيع السلطات دستورياً بين حكومة مركزية وحكومات إقليمية، بحيث يكون لكل منها سيادتها في مجالات محددة. وقد نجحت هذا النظام في دول متعددة مثل كندا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة، حيث حقق توازناً بين متطلبات الوحدة الوطنية واحتياجات التنمية الإقليمية.

الوضع الراهن في قطاع غزة:

يعاني قطاع غزة من أزمات متعددة المستويات:

· أزمة إنسانية حادة نتيجة الحصار المستمر

· تدهور في البنية التحتية للصحة والتعليم

· معدلات بطالة مرتفعة قياسية

· انهيار شبه كامل للاقتصاد المحلي

· معاناة يومية للمواطنين تحت وطأة البيروقراطية السياسية

النموذج الفيدرالي المقترح لفلسطين:

1. الهيكل الإداري والسياسي:

أ. حكومة مقاطعة غزة: تتمتع بصلاحيات كاملة في إدارة:

· وزارة الصحة المحلية

· وزارة التعليم المحلية

· الشرطة المحلية والأمن الداخلي

· البلديات والخدمات المحلية

· وزارة مالية محلية لإدارة الموارد المالية للمقاطعة

ب. الحكومة الفيدرالية المركزية: تختص بـ:

· السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي

· البرنامج السياسي والتفاوضي الموحد

· استراتيجية التحرير الوطني

· إدارة ملف القدس واللاجئين

2. الآليات التنفيذية:

أ. المجلس التنفيذي الفيدرالي: يتم انتخابه من قبل مجلس النواب الفيدرالي

ب. مجلس النواب الفيدرالي: يمثل جميع الأقاليم الفلسطينية

ج. الدستور الفيدرالي: يحدد الصلاحيات والمسؤوليات بدقة

مزايا النموذج المقترح:

1. على مستوى قطاع غزة:

· تمكين حكومة المقاطعة من معالجة الأزمات الإنسانية بشكل مباشر

· تحسين كفاءة تقديم الخدمات الصحية والتعليمية

· خلق فرص عمل ومشاريع تنموية تلبي احتياجات السكان

· تعزيز صمود المواطن عبر تمكينه إدارياً واقتصادياً

2. على المستوى الوطني:

· الحفاظ على الوحدة الجغرافية والسياسية للوطن

· توحيد البرنامج السياسي والتفاوضي

· تركيز الجهود في قضايا التحرير الوطني الكبرى

· تجاوز إشكالية الانقسام السياسي الحالي

3. على المستوى التنموي:

· تحفيز التنافسية بين الأقاليم

· الاستغلال الأمثل للموارد المحلية

· جذب الاستثمارات الموجهة لاحتياجات كل إقليم

ضمانات نجاح النموذج:

1. الضمانات الدستورية:

· دستور فيدرالي يضمن حقوق المواطنين

· آليات واضحة لحل النزاعات بين السلطات

· توزيع عادل للموارد الوطنية

2. الضمانات السياسية:

· نظام انتخابي عادل يمثل جميع الأقاليم

· فصل السلطات واستقلال القضاء

· مشاركة مجتمعية في صنع القرار

3. الضمانات الاقتصادية:

· نظام مالي موحد للعملة

· سياسة تجارية موحدة

· توزيع عادل للثروات الوطنية

التجارب الدولية المستفادة:

1. تجربة كندا: نجحت في تحقيق التوازن بين استقلالية المقاطعات والهوية الوطنية الموحدة.

2. تجربة الإمارات العربية المتحدة: نموذج متميز في توزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات.

3. تجربة العراق: قدمت دروساً مهمة في كيفية تطبيق الفيدرالية في بيئات معقدة.

التحديات والمخاطر:

1. تحدي التوازن بين الصلاحيات المحلية والصلاحيات الفيدرالية

2. خطر تحول الفيدرالية إلى انفصال

3. تحدي بناء المؤسسات والقدرات الإدارية

4. صعوبة التطبيق في ظل الاحتلال

الخاتمة والتوصيات:

يمثل النموذج الفيدرالي المقترح حلاً عملياً يمكن أن يجمع بين متطلبات الوحدة الوطنية واحتياجات التنمية المحلية في قطاع غزة. وهو نموذج قادر على:

· تحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع

· تعزيز صمودهم في وجه التحديات

· الحفاظ على الوحدة الوطنية

· تركيز الجهود في قضية التحرير

التوصيات:

1. البدء في حوار وطني شامل حول النموذج الفيدرالي

2. إعداد دراسات تفصيلية للتجارب الفيدرالية العالمية

3. وضع إطار دستوري وقانوني للنموذج المقترح

4. بناء قدرات المؤسسات المحلية في قطاع غزة

5. تأسيس آليات تمويل مستدامة للمقاطعة

إن تحرير القدس وفلسطين لن يتحقق إلا من خلال بناء كيانات محلية قوية قادرة على الصمود والنهوض، حيث أن تحرير الأرض يبدأ من تحرير الإنسان وتأهيله، والنموذج الفيدرالي يمكن أن يكون وسيلة عملية لتحقيق هذه الغاية.

