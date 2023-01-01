فلسطينيا يغادرون مستشفيات القدس عائدين إلى قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

غادر 70 فلسطينيا بينهم مرضى ومرافقوهم، فجر الاثنين، مستشفيات مدينة القدس الشرقية عائدين إلى قطاع غزة، بعدما أنهوا مراحل علاجهم.

قال مسؤول فلسطيني فضل عدم نشر اسمه: "تم نقل 70 شخصا بمن فيهم مرضى ومرافقين، في 3 حافلات و3 سيارات إسعاف إلى غزة"، من مستشفيي "المقاصد" و"المطلع" بالقدس الشرقية.

وأضاف المسؤول أن من بين المرضى 5 أطفال. والأحد، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إنها تعتزم الاثنين استقبال عدد من المرضى الذين أنهوا مراحل علاجهم في مستشفيات القدس الشرقية، وكانوا يتواجدوا هناك قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتابعت الوزارة إن ذلك يأتي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن 25 فلسطينيا بين مريض ومرافق ما زالوا يتواجدون في مستشفيات القدس الشرقية، لتلقي العلاج.

والغالبية العظمى من هؤلاء المرضى والمرافقين كانوا يتواجدون في مستشفيات القدس الشرقية قبيل اندلاع حرب الإبادة الجماعية قبل أكثر من عامين.

ومنذ ذلك الوقت، تغلق إسرائيل معابر القطاع وتمنع خروج المرضى للعلاج في سواء في القدس الشرقية أو خارج القطاع، باستثناء أعداد قليلة جدا تنجح منظمات دولية في الحصول على تنسيقات من تل أبيب تسمح بخروجهم للعلاج.

ويتم خروج المرضى من القطاع للعلاج عبر تحويلات طبية تغطي تكلفتها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفق مصادر محلية، فإن السلطات الإسرائيلية أجبرت خلال أشهر الإبادة المرضى ومرافقيهم على مغادرة المدينة، دون أن يتسن لمراسل التأكد من مصادر رسمية فلسطينية أو إسرائيلية.

وقال المسؤول: "المرضى ومرافقوهم طلبوا بإرادتهم أن يغادروا بعد أن أنهوا العلاج منذ فترة ولم يجبرهم أحد على المغادرة".

وأضاف: "بعضهم قال إنه ما زال بحاجة الى العلاج، وما زال في مستشفيات المدينة".

وفي تصريح للصحفيين، قال الفلسطيني عصام قواس من شمال قطاع غزة وهو أحد المرضى الذين غادروا القدس الشرقية: "وصلت مصابا عقب اندلاع الحرب، وبعد استكمال علاجي هنا تماثلت للشفاء".

وتابع: "كنا نتمنى أن نغادر فور وقف إطلاق النار ولكن هذا حدث رغما عنا وليس بإرادتنا، ولا نعرف من طلب ذلك (العودة) هل هي المستشفيات أم الجانب الإسرائيلي، وبالتالي فإن الأمور غير واضحة".

وأردف: "الجانب الإسرائيلي كان يطالبنا أن نغادر"، دون ذكر تفاصيل.

وعلى مدى عقود، اعتبرت 6 مستشفيات ومراكز طبية في القدس الشرقية بمثابة الملجأ الطبي للمرضى من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وخلفت الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.