  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر والأردن يبحثان مواصلة تنفيذ كامل بنود خطة غزة

الإثنين 17 نوفمبر 2025 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر والأردن يبحثان مواصلة تنفيذ كامل بنود خطة غزة



القاهرة /سما/

أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي ونظيره الأردني أيمن الصفدي يوم الاثنين، أهمية المضي قدمًا في تنفيذ كل بنود الخطة التي أُطلقت خلال قمة شرم الشيخ للسلام، بما في ذلك الجوانب السياسية والإنسانية والتنموية، لما تمثله من مسار عملي نحو تحقيق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

يأتي ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري ونظيره الأردني، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حول مستجدات الأوضاع في فلسطين وجهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال الجهود الجارية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام.

كما تناول الاتصال المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية، في ضوء المداولات الجارية داخل المجلس تمهيدًا للتصويت عليه.

وشدد الوزيران على أهمية أن يُسهم القرار في تثبيت وقف إطلاق النار، وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها بما يضمن الأمن للفلسطينيين وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية.

وفي السياق ذاته، أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الأردني على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشددًا على أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعّال لخطة الإعمار، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما أكد الجانبان التزام القاهرة وعمّان بمواصلة التنسيق الوثيق والتشاور المستمر، دعمًا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

هارتس تكشف أسرار جمعية المجد المتخصصة في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ..

زامير من رفح: نستعد لهجوم واسع في قطاع غزة ونسعى لاضعاف حماس عبر التحكم بالمعابر

هيئة البث الإسرائيلية : واشنطن تربط حل أزمة مقاتلي حماس في رفح بإبعاد قياداتها خارج قطاع غزة

لا دولة فلسطينية غرب النهر ..نتنياهو: الكابنيت سيناقش مدة استمرار وقف اطلاق النار بغزة

الجيش الاسرائيلي يوصي بشن حرب على لبنان والاستعداد لهجوم بري واسع في غزة

التدفق المفاجئ للهواتف الذكية إلى غزة يثير التساؤلات

"الفراشة".. فرقة إسرائيلية تواجه إعصارا من الاتهامات بعد فيديو مستفز يستهدف الفلسطينيين..

الأخبار الرئيسية

بن غفير يطالب باعتقال الرئيس عباس و رفع الحصانة عن مسؤولي السلطة الفلسطينية

دمشق : سوريا تعتزم تسليم مقاتلين من أقلية الأيغور المسلمة إلى الصين

تفاصيل مشروع القرار الأميركي بشأن غزة المطروح في مجلس الأمن

رقمٌ قياسيٌّ: 98 حالة وفاة بالسجون خلال عاميْن.. تقريرٌ لجمعية أطباء لحقوق الإنسان يكشف سياسةً إسرائيليّةً ممنهجةً للقتل وإساءة المعاملة

ممداني يؤكد: سأفعل كل شيء لاعتقال نتنياهو إذا حاول دخول نيويورك ..

الاتصالات الفلسطينية