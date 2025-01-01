محمد رمضان ورامي صبري يتضامنان مع أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

سما / وكالات

أبدى الفنان محمد رمضان دعمه الكامل لزميله الفنان أحمد سعد، بعد تعرض الأخير لحادث سير صباح يوم السبت أثناء عودته من إحياء حفل غنائي. وشارك رمضان لحظة التضامن مع سعد عبر حسابه على فيسبوك، حيث نشر صورة تجمعهما وعلق قائلاً: “ربنا يقومك بالسلامة يا صاحبي، وترجع لعائلتك وجمهورك بكامل قوتك“.

وخلال تفاعل الجمهور، تلقى رمضان تعليقًا صادمًا من أحد المتابعين يتمنى فيه وقوع حادث مماثل له، حيث كتب: “عقبالك يا محمد رمضان”. ورد رمضان على هذا التعليق بأسلوب هادئ وواعٍ، قائلاً: “عارف يا أذكي إخواتك إن ربنا بيديلك اللي إنت اتمنيته لغيرك ويمكن أكتر.. لا حول ولا قوة إلا بالله”، ما حظي بإشادة واسعة من المتابعين الذين أشادوا بحكمته في التعامل مع الموقف.

وفي سياق الدعم ذاته، عبّر الفنان رامي صبري عن تضامنه مع أحمد سعد، حيث نشر صورة له عبر حسابه على إنستغرام مع تعليق قال فيه: “ألف سلامة عليك يا أحمد.. قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله أنك بخير“.

من جهة أخرى، استغل محمد رمضان هذه الفترة للترويج لأحدث أعماله الفنية، إذ نشر عبر حسابه على إنستغرام مقطع فيديو من أغنيته الجديدة التي يشارك فيها الفنان إليا والمقرر طرحها يوم الأربعاء المقبل. وأوضح رمضان أن كلمات الأغنية مستوحاة من نصائح والده الراحل، حيث قال: “خليك جامد، الشكوى لغير الله مذلة، ارفع راسك، ما تمسحش دمع عينك غير بإيدك، وما تسيبش حلمك حتى لو كان في السما. دي مش كلمات عادية، دي نصايح أبويا الله يرحمه“.

كما أوضح رمضان أن العمل تم تسجيله وتصويره قبل نحو شهرين أثناء وجوده في الولايات المتحدة، وأن موعد طرحه تأجل ثلاثة أيام تقديرًا لحادث أحمد سعد، مشيرًا إلى شكره للشركة المنتجة على هذا القرار.

هذا الحدث يعكس روح التضامن بين الفنانين في مواجهة الأزمات، ويبرز حرصهم على دعم بعضهم البعض في أوقات الشدة، مع التزامهم بمهنية عالية تجاه جمهورهم وأعمالهم الفنية.