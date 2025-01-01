  1. الرئيسية
ألمانيا تعلن رفع القيود عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل اعتبارا من 24 نوفمبر الجاري

الإثنين 17 نوفمبر 2025 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تعلن رفع القيود عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل اعتبارا من 24 نوفمبر الجاري



برلين/وكالات/

أعلنت ألمانيا، الإثنين، إنهاء القيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، التي كانت قد فرضتها في أغسطس الماضي بسبب حرب غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 نوفمبر الجاري.

وبعد أكثر من شهر على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ضغطت إسرائيل على ألمانيا لرفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إليها.

وقال السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه "من الجميل قول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن إذا لم تكن لإسرائيل الوسائل اللازمة لذلك فإن هذا يمثل مشكلة".

وأشار السفير إلى أن وقف إطلاق النار يمثل "سببا وجيها لرفع هذا الحظر على الأسلحة".

