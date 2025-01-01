"الفراشة".. فرقة إسرائيلية تواجه إعصارا من الاتهامات بعد فيديو مستفز يستهدف الفلسطينيين..

وتم اتهام الفرقة بتبرير سياسات الفصل العنصري والإبادة الجماعية، خصوصا مع ظهور مشهد لمبنى ينفجر في الخلفية أثناء أداء الأعضاء.

وسرعان ما انتشر مقطع الأغنية المنفردة "من أنت" بشكل واسع، ليصبح محط سخرية وتعليقات لاذعة، حيث علق أحد المستخدمين على منصة "إكس": "كل ما تنتجه هذه الدولة يبدو كمشهد هزلي"، فيما استهجن آخرون المشهد الختامي الذي تظهر فيه العضوات وهن يسرن بثقة أمام مبنى محترق.

وتصاعدت حدة الانتقادات لتشمل اتهامات مباشرة للفرقة بدعم السياسات الإسرائيلية، حيث كتب أحد المعلقين: "ما الفرق بين رقصكن أمام مبنى منفجر ومعاملة الفلسطينيين؟"، بينما هاجم آخر الأغنية نفسها قائلا: "كان بإمكانكن على الأقل تقديم موسيقى جيدة لتعوضن عن انتمائكن لدولة فصل عنصري".

يذكر أن الفرقة التي أسسها وكيل المواهب روبرتو بن شوشان، وتضم أربع فنانات شابات، لم تحقق بعد أي نجاح موسيقي ملحوظ، وتقوم قناة "HOT" الإسرائيلية حاليًا بتوثيق رحلتهن الفنية عبر برنامج واقعي يعرض منذ أواخر أكتوبر الماضي.