بنغلاديش: صدور الحكم بإعدام الشيخة حسينة

الإثنين 17 نوفمبر 2025 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دكا/وكالات/

 قضت محكمة في بنغلاديش اليوم الاثنين بالإعدام على الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء المخلوعة، بعد إدانتها بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة عام 2024.

 

وواجهت حسينة، المنفية في الهند، ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان، الذي يعتقد أيضا أنه موجود بالهند، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لقتل مئات الأشخاص خلال انتفاضة قادها الطلاب في يوليو وأغسطس 2024، وحوكما غيابيا.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير صدر في فبراير إن ما يصل إلى 1400 شخص ربما قتلوا في أعمال العنف، بينما قال المستشار الصحي للبلاد في ظل الحكومة المؤقتة إن أكثر من 800 شخص قتلوا وأصيب حوالي 14 ألف شخص. 

وبينما دعا الحزب الحاكم السابق إلى الإغلاق تزامنا مع صدور الحكم، حثت حسينة في رسالة صوتية مؤيديها على عدم "التوتر" بشأن الحكم.

من الجدير ذكره أن الشيخة حسينة نجت من 19 محاولة اغتيال على الأقل خلال مسيرتها السياسية التي استمرت عقودا منذ عام 1981.

