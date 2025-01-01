خرق هدنة غزة: شهيد ومصابون جراء هجمات إسرائيلية واستمرار معاناة النازحين

غزة/ سما/

في اليوم الـ38 من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا تزال معاناة السكان، ولا سيما النازحين في الخيام، مستمرة، مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار.

ويعيش هؤلاء النازحون ساعات الليل الباردة في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وسط استمرار منع إسرائيل إدخال المنازل المتنقلة والمواد الأساسية لتجهيز الخيام.

وحذرت يونيسيف من تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية للأطفال في القطاع، مشيرة إلى أن ظروف النزوح القاسية تجعلهم أكثر عرضة للأمراض.

على الصعيد الميداني، واصل الجيش الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار عبر غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات على مناطق متفرقة، وتركزت الهجمات بشكل خاص في خانيونس.

كما نفذ الجيش عملية نسف لمباني في حي الشجاعية شرق غزة خلف الخط الأصفر، فيما استمرت الاستهدافات المكثفة منذ الفجر.

سياسيا، حذر المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، من أن تعديلات مشروع القرار الأميركي المزمع عرضه على مجلس الأمن لن تسهم في استقرار الوضع، مؤكدًا أنه قد يؤدي إلى فرض وصاية خارجية على القرار الوطني الفلسطيني.

بدورها، حذرت الفصائل الفلسطينية من خطورة مشروع القرار الأميركي، معتبرة أنه يمهد لهيمنة خارجية على قطاع غزة.

في السياق ذاته، أشار رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إلى استعداد الجيش لشن هجوم محتمل لاحتلال مناطق أخرى في غزة، فيما جدد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تأكيده على عدم التخلي عن مرحلة نزع السلاح، في تصريحات جاءت قبيل التصويت على مشروع القرار الأميركي لنشر قوة دولية في القطاع، الإثنين.