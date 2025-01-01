ترامب يفتح باب “الحوار” مع مادورو..

وكالات - سما-

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكان إجراء محادثات مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادور، وذلك عقب إعلان واشنطن أنها تخطط لتصنيف عصابة مخدرات تزعم أن مادورو يقودها “منظمة إرهابية أجنبية”.

وقال ترامب للصحافيين في مطار بالم بيتش الدولي بولاية فلوريدا “ربما نجري بعض المناقشات مع مادورو، وسنرى ما الذي ستكون عليه النتيجة”، مضيفا “أنهم يرغبون بالحوار”.

هذا وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأحد أن الولايات المتحدة تخطط لتصنيف عصابة مخدرات يُزعم أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يقودها، “منظمة إرهابية أجنبية”، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين،

وقال روبيو في بيان إن “كارتل دي لوس سوليس بالتعاون مع كارتلات أجنبية أخرى مصنفة إرهابية بينها ترين دي أراغوا وكارتل سينالوا، مسؤول عن أعمال عنف إرهابية في جميع أنحاء النصف الغربي للكرة الأرضية، بالإضافة إلى تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا”.