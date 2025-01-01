  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ممداني يؤكد: سأفعل كل شيء لاعتقال نتنياهو إذا حاول دخول نيويورك ..

الإثنين 17 نوفمبر 2025 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ممداني يؤكد: سأفعل كل شيء لاعتقال نتنياهو إذا حاول دخول نيويورك ..



نيويورك /سما/

صرّح عمدة مدينة نيويورك المنتخب، زوهران ممداني، في مقابلة مع قناة ABC News مساء الاثنين بأنه سيأمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا حضر الجمعية العامة للأمم المتحدة في المدينة العام المقبل.

وفي تصريحاته، تعهّد بالعمل "على إيجاد كل السبل القانونية الممكنة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية".

واضاف " لقد قلتُ مرارًا وتكرارًا إن هذه مدينةٌ تُطبّق القانون الدولي، وهذا يعني وجوب احترام القانون الدولي، بما في ذلك مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. لا يهم إن كانت ضد بنيامين نتنياهو أو فلاديمير بوتين، فالمطلوب إظهار قيمنا. على عكس دونالد ترامب، أنا أعمل في حدود القانون القائم، ولا أخترع قوانيني الخاصة. لذلك، سأبذل قصارى جهدي لاحترام هذه المذكرات.

وأضاف ممداني "إذا دخل نتنياهو نيويورك ولم أبذل قصارى جهدي لمنعه، فلن أعتبر نفسي عمدة نيويورك". وقال: "يجب إيجاد كل السبل القانونية الممكنة لتنفيذ أوامر الاعتقال هذه".

الأكثر قراءة اليوم

بعد مغادرة شقيقه ناصيف.. نجيب ساويرس يخفض سعر شقته الفاخرة

هارتس تكشف أسرار جمعية المجد المتخصصة في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ..

حماس تتسلم عبر الوسطاء أسماء 1468 من أسرى قطاع غزة

جوازات كندا تحذف "إسرائيل" من خانة مكان الميلاد لبعض المدن الإسرائيلية وتستبدلها بـ"فلسطين"

بيان هام صادر عن الرئاسة الفلسطينية حول المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي

اسرائيل قلقة من تقارب ويتكوف مع الحية وتخوف في “تل أبيب” من الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

زامير من رفح: نستعد لهجوم واسع في قطاع غزة ونسعى لاضعاف حماس عبر التحكم بالمعابر

الأخبار الرئيسية

هيئة البث الإسرائيلية : واشنطن تربط حل أزمة مقاتلي حماس في رفح بإبعاد قياداتها خارج قطاع غزة

الجيش الاسرائيلي يوصي بشن حرب على لبنان والاستعداد لهجوم بري واسع في غزة

هارتس تكشف أسرار جمعية المجد المتخصصة في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ..

لا دولة فلسطينية غرب النهر ..نتنياهو: الكابنيت سيناقش مدة استمرار وقف اطلاق النار بغزة

زامير من رفح: نستعد لهجوم واسع في قطاع غزة ونسعى لاضعاف حماس عبر التحكم بالمعابر

الاتصالات الفلسطينية