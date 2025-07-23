  1. الرئيسية
فقدان مواطن من مخيم البريج وسط قطاع غزة أثناء محاولته الوصول اليونان

الإثنين 17 نوفمبر 2025 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فقدان مواطن من مخيم البريج وسط قطاع غزة أثناء محاولته الوصول اليونان



غزة/سما/

أفاد ذوو المواطن عطية سليمان ابو خضرة من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة عن فقدان ابنها أثناء محاولته الوصول إلى دولة اليونان منذ حوالي أربعة شهور .

وقالت الأسرة والموجودة في جمهورية مصر العربية والتي سافرت أثناء العدوان لإتمام زواج ابنها المقيم في البرازيل أن ابنها عطية وصل الى جزيرة سيمي اليونانية بتاريخ 23/7/2025 الساعة 12 ظهراً ضمن مجموعة من المهاجرين والتي تفرقت بعد وصولهم الشواطئ اليونانية.

وأشارت الأسرة أن ابنها عطية اصيب بارهاق شديد وتعب وجلس ليرتاح وتواصل مع زوجته وارسل موقعه واتصل بالطوارئ 112 طالباً المساعدة 3 مرات ولم يستجيب له أحد.

وأكدت الأسرة أنه منذ هذا التاريخ فقد الاتصال بابنها مشيرة إلى أن شقيقه حاول البحث عنه في مختلف أنحاء اليونان دون جدوى ولم يوجد حتى الآن اي خبر رغم متابعة كل الاجراءات القانونية بلاجدوى.

وناشدت الأسرة من اي شخص يعرف مكانه أو أي معلومة أو خبر عن نجلها عطية التواصل معها.

وأفاد موقع تجمع اللاجئين العرب في اليونان على صفحته على الفيس بوك أن عطية ابو خضرة فلسطيني الجنسية هارب من حرب غزة بحثاً عن الأمان ،وصل الى جزيرة سيمي اليونانية بتاريخ 23/7/2025 الساعة 12 ظهراً لكن المجموعة تفرقت وهو اصيب بارهاق شديد وتعب وجلس ليرتاح وتواصل مع زوجته وارسل موقعه واتصل بالطوارئ 112 طالباً المساعدة 3 مرات،ولم يستجيب له أحد.

