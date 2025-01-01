  1. الرئيسية
فصائل المقاومة بغزة" تطالب الجزائر برفض مشروع القرار بمجلس الأمن ..

الإثنين 17 نوفمبر 2025 07:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة في بيان لها": تتابع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المساعي الجارية داخل أروقة الأمم المتحدة لتمرير مشروع القرار الأميركي المتعلّق بنشر قوات دولية في قطاع غزة، تحت عناوين مختلفة تمثّل عملياً محاولة جديدة لفرض شكلٍ آخر من أشكال الاحتلال على أرضنا وشعبنا، وشرعنة الوصاية الأجنبية على مستقبل قضيتنا الوطنية:.

واضافت" وإزاء هذا التطوّر الخطير، فإننا في فصائل المقاومة الفلسطينية نوجّه نداءً صادقاً وأخوياً إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حكومةً وشعبًا، لمواصلة تمسّكها بمواقفها المبدئية الداعمة لفلسطين، ورفضها الثابت لأي مشاريع تستهدف هوية غزة وحق شعبنا في تقرير مصيره".

واكدت إن موقف الجزائر التاريخي، الذي لم يتخلّ عن فلسطين يومًا، يمثّل الأمل الحقيقي لشعبنا في التصدي لهذا المشروع الذي يسعى لفرض احتلال جديد تحت غطاء دولي، وإن الشعب الفلسطيني يرى في الجزائر التعبير الأصيل عن الموقف العربي الشعبي الحرّ، القادر على قول كلمة الحق في وجه الضغوط والإملاءات.

وقالت "إننا نؤكد أن كل تدخل أجنبي في غزة، أياً كانت تسمياته، هو إنتهاك لسيادتنا الوطنية واستمرار لمعاناة شعبنا، وأن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو إنهاء الاحتلال، ورفع الحصار، واحترام إرادة شعبنا وحقوقه غير القابلة للتصرف".

وجاء في البيان" إن فصائل المقاومة الفلسطينية إذ تعبّر عن ثقتها بالموقف الجزائري الأخوي، تدعو جميع الدول العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم، للوقوف ضد هذا القرار، ورفض أي صيغة من صيغ الوصاية أو التدخل الأجنبي، والدفاع عن حق غزة في الحرية والكرامة والاستقلال".

