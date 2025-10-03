  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيان هام صادر عن الرئاسة الفلسطينية حول المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي

الأحد 16 نوفمبر 2025 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان هام صادر عن الرئاسة الفلسطينية حول المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي



رام الله / سما/

تأكيدًا لبيان الرئاسة الصادر بتاريخ 3/10/2025، وانطلاقًا من التزامنا الثابت بتنفيذ خارطة طريق الإصلاح والتطوير الشامل، وبناء منظومة وطنية موحدة للحماية والرعاية الاجتماعية وفق أعلى المعايير الدولية، أصدرنا القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وتعديلاته، الهادف إلى توحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية تحت إدارة ومسؤولية مؤسسة وطنية واحدة.

وانطلاقًا من ذلك، فقد جدّد سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين على ما يلي:

1. تُعدّ المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، وهي المخوّلة بدفع المخصصات المالية، وتطبيق معايير الاستحقاق بكل عدالة وشفافية، وتنفيذ أحكام القانون بحذافيره دون أي استثناء.

2.  لن تُصرف أي مخصصات مالية لأي فئة من الفئات المشمولة بالنظام الجديد إلا بعد تعبئة الاستمارة الموحدة المعتمدة من قبل المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، واستيفاء شروط ومعايير الاستحقاق المنصوص عليها في القانون.

3. تُعتبر الحكومة والوزارات والمؤسسات الأخرى غير ذات صلة بملفات الصرف أو برامج المخصصات المالية، بعد نفاذ القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025. ونشدد على أن أي إجراءات أو تعليمات تصدر من غير المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي تُعدّ لاغية وغير ملزمة.

4. نؤكد على الالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، ونحذر من أي تجاوز أو تعطيل لمقتضياته، إذ تقع المسؤولية الكاملة عن تطبيق القرار ومتابعة الاستحقاقات حصريًا ضمن اختصاص المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

5. ندعو جميع المستفيدين إلى التعاون الكامل مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وتعبئة الاستمارة الموحدة عبر القنوات الرسمية فقط، لضمان وصول المخصصات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، وفي إطار منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية الموحدة.

الأكثر قراءة اليوم

الإدارة الأمريكية تدرس التخلي عن فكرة نزع سلاح “حماس”

وثائق للكونغرس تفضح تواصل “إبستين” مع النخبة العالمية لسنوات بعد إدانته..

مصر: نرفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين و”حل الدولتين” هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام

جوازات كندا تحذف "إسرائيل" من خانة مكان الميلاد لبعض المدن الإسرائيلية وتستبدلها بـ"فلسطين"

انهيار المشروع الصهيوني ..200 ألف إسرائيلي غادروا البلاد منذ تشكيل الحكومة

القناة 12 العبرية : إسرائيل تشترط على واشنطن التطبيع الكامل قبل بيع F-35 للسعودية

صورة كانتونا مع نتنياهو تثير الجدل وتجسد تضامنه مع فلسطين

الأخبار الرئيسية

نتنياهو عشية تصويت مجلس الأمن : معارضتي لقيام دولة فلسطينية لم يتغير وغزة ستُجرد من سلاحها

حماس تتسلم عبر الوسطاء أسماء 1468 من أسرى قطاع غزة

دمرت 226 موقعا تاريخيا..إسرائيل تسرق 17000 قطعة أثرية من متحف قصر الباشا بغزة

اسرائيل قلقة من تقارب ويتكوف مع الحية وتخوف في “تل أبيب” من الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

جوازات كندا تحذف "إسرائيل" من خانة مكان الميلاد لبعض المدن الإسرائيلية وتستبدلها بـ"فلسطين"

الاتصالات الفلسطينية