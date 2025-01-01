اتهام إسرائيلي بنقل معلومات حساسة لإيران

القدس المحتلة / سما/

قُدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد اسرائيلي يدعى "شمعون أزرزر (27 عاما) من سكان حيفا بتهمة نقل صور وإحداثيات لمواقع حساسة في إسرائيل إلى جهات استخباراتية إيرانية.

وجاء في لائحة الاتهام، حسب بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية والشاباك، أن المتهم وزوجته، وهما إسرائيليان، اعتقلا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية تتعلق بالتخابر مع الاستخبارات الإيرانية وتنفيذ مهمات أمنية بتوجيهها.

وأظهرت تحقيقات الشاباك والشرطة أنه على مدى أكثر من عام كان شمعون أزرزر على اتصال بجهات استخبارات إيرانية، ونفّذ بناءً على تعليماتها عدة مهمات أمنية، من بينها نقل صور ومواقع لمناطق حساسة داخل إسرائيل، بل واقتراح تزويد مشغّليه بمعلومات حيوية من قواعد تابعة للجيش الاسرائيلي.

كما يُشتبه بأن أزرزر استغل علاقته بشريكته، التي تخدم في الاحتياط في قاعدة لسلاح الجو الاسرائيلي، واستخرج منها معلومات مختلفة حول الجيش الإسرائيلي وقواعد سلاح الجو وغيرها.

وحذرت إسرائيل من أي تواصل مع جهات أجنبية من دول معادية أو جهات غير معروفة، ناهيك عن تنفيذ مهمات لصالحها مقابل المال أو لأي سبب آخر.