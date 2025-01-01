  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اتهام إسرائيلي بنقل معلومات حساسة لإيران

الأحد 16 نوفمبر 2025 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتهام إسرائيلي بنقل معلومات حساسة لإيران



القدس المحتلة / سما/

قُدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد اسرائيلي يدعى "شمعون أزرزر (27 عاما) من سكان حيفا بتهمة نقل صور وإحداثيات لمواقع حساسة في إسرائيل إلى جهات استخباراتية إيرانية.

وجاء في لائحة الاتهام، حسب بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية والشاباك، أن المتهم وزوجته، وهما إسرائيليان، اعتقلا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية تتعلق بالتخابر مع الاستخبارات الإيرانية وتنفيذ مهمات أمنية بتوجيهها.

وأظهرت تحقيقات الشاباك والشرطة أنه على مدى أكثر من عام كان شمعون أزرزر على اتصال بجهات استخبارات إيرانية، ونفّذ بناءً على تعليماتها عدة مهمات أمنية، من بينها نقل صور ومواقع لمناطق حساسة داخل إسرائيل، بل واقتراح تزويد مشغّليه بمعلومات حيوية من قواعد تابعة للجيش الاسرائيلي.

كما يُشتبه بأن أزرزر استغل علاقته بشريكته، التي تخدم في الاحتياط في قاعدة لسلاح الجو الاسرائيلي، واستخرج منها معلومات مختلفة حول الجيش الإسرائيلي وقواعد سلاح الجو وغيرها.

وحذرت إسرائيل من أي تواصل مع جهات أجنبية من دول معادية أو جهات غير معروفة، ناهيك عن تنفيذ مهمات لصالحها مقابل المال أو لأي سبب آخر.

الأكثر قراءة اليوم

الإدارة الأمريكية تدرس التخلي عن فكرة نزع سلاح “حماس”

وثائق للكونغرس تفضح تواصل “إبستين” مع النخبة العالمية لسنوات بعد إدانته..

الغارديان: الخطة الأميركية تقسم غزة وتبقي الفلسطينيين بمنطقة طاردة

مصر: نرفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين و”حل الدولتين” هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام

انهيار المشروع الصهيوني ..200 ألف إسرائيلي غادروا البلاد منذ تشكيل الحكومة

القناة 12 العبرية : إسرائيل تشترط على واشنطن التطبيع الكامل قبل بيع F-35 للسعودية

جوازات كندا تحذف "إسرائيل" من خانة مكان الميلاد لبعض المدن الإسرائيلية وتستبدلها بـ"فلسطين"

الأخبار الرئيسية

حماس تتسلم عبر الوسطاء أسماء 1468 من أسرى قطاع غزة

دمرت 226 موقعا تاريخيا..إسرائيل تسرق 17000 قطعة أثرية من متحف قصر الباشا بغزة

اسرائيل قلقة من تقارب ويتكوف مع الحية وتخوف في “تل أبيب” من الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

جوازات كندا تحذف "إسرائيل" من خانة مكان الميلاد لبعض المدن الإسرائيلية وتستبدلها بـ"فلسطين"

مسؤولون اسرائيليون : نتنياهو يريد قوة دولية في غزة قادرة على مواجهة حماس بالقوة

الاتصالات الفلسطينية