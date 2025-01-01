  1. الرئيسية
الاحتلال يقتلع 135 شجرة زيتون من ديراستيا شمال غرب سلفيت

الأحد 16 نوفمبر 2025 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتلع 135 شجرة زيتون من ديراستيا شمال غرب سلفيت



سلفيت/ سما/

 أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، على اقتلاع عشرات أشجار الزيتون من أراضي وادي قانا في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

وقال مدير عام مديرية الزراعة في محافظة سلفيت إبراهيم الحمد لـ"وفا، إن الاحتلال اقتلع نحو 135 شجرة زيتون يزيد عمرها على سبع سنوات، تعود ملكيتها لثلاثة مزارعين من البلدة، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات بحق الأراضي الزراعية في المنطقة.

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا ما مجموعه 2350 اعتداء، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، وأراضيه، وممتلكاته. 

حيث نفذ جيش الاحتلال 1584 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 766 اعتداء، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات رام الله والبيرة بـ 542 اعتداء ونابلس بـ412 اعتداء والخليل بـ401 اعتداء.

وقد تنوّعت الاعتداءات بين الاعتداء الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وحرق الحقول، ومنع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية

