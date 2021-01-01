  1. الرئيسية
"بائع الكتب في غزة".. رواية جديدة تصدر في غزة

الأحد 16 نوفمبر 2025 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بائع الكتب في غزة".. رواية جديدة تصدر في غزة



غزة / سما/

 صدرت رواية جديدة بعنوان" بائع الكتب في غزة"، عن مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر والتوزيع، للكاتب محمد سمير منصور.

تتناول الرواية سيرة رجل نذر نفسه ووقته خدمة للكتاب، رجل عرفته غزة بطلابها ومدرسيها ومثقفيها كواحد منهم، وعرف غزة بمعاهدها ومدارسها وجامعاتها ومؤسساتها الثقافية.

تدور الرواية حول سمير منصور، الذي امتلك مطبعة وعدة أفرع لمكتبات تبيع الكتب الثقافية، والأكاديمية.

وتعرضت مكتباته عدة مرات للقصف والتدمير، مثلما حدث عام 2021، حيث أتى القصف على مكتبته بالكامل، فأعاد احياءها لكن حرب الابادة الجماعية عام 2023 قد دمرتها من جديد.

