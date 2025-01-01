  1. الرئيسية
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69,483 شهيدا و170,706 مصابين

الأحد 16 نوفمبر 2025 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69,483 شهيدا و170,706 مصابين



رام الله / سما/

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,483، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر الطبية، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,706، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وبينت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ72 ساعة الماضية، جثامين 17 شهيدا، (2 شهداء جدد، 15 شهيد انتشال)، و3 إصابات.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 266 شهيدا، و635 مصابا، وجرى انتشال 548 جثمانا.

