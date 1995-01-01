نتائج أعمال شركة الاتصالات الفلسطينية/جوال للربع الثالث منالعام 2025

رام الله / سما/

أفصحت شركة الاتصالات الفلسطينية/ جوال، عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2025، حيث حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 207,8مليون دينار أردني، مقارنة مع 180,7مليون دينار أردني في العام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 15%، كما حققت صافي ربح بقيمة 40,2 مليون دينار أردني لفترة التسعة أشهر من العام 2025، مقارنة مع 31,3 مليون دينار أردني للفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع نسبته 28%.

وبالرغم من الظروف القاهرة التي تمر بها فلسطين، فقد حققت الشركة نمواً لافتاً في الأرباح مؤكدةً على مرونتها الاستثنائية بالاستجابة للتحديات المفروضة والكفاءة التشغيلية العالية، مما ساهم في التحسن في الإيرادات طوال المدة، بالرغم من استمرار العدوان على غزةحتى بداية الربع الأخير من العام.

وأكدت الشركة أن توقف العدوان، سيكون فرصة لقطاع الاتصالات للنهوض مجدداً وتلبية احتياجات المشتركين، حيث تواصل طواقم الشركة جهودها الكبيرة لتحسين الخدمات المقدمة لأكثر من مليوني مواطنو مئات المؤسسات الخدماتية والطبية والإغاثية في قطاع غزة، من خلال حلول تكنولوجية مرنة ومبتكرة، كما تقود الشركة جهود التحول الرقمي بالضفة الغربية، مع الاستمرار في تهيئة شبكتها لإطلاق خدمة الجيل الرابع 4G فور الحصول على الموافقات اللازمة، فيما وصلت شبكة الألياف الضوئية المنزلية لـ 90% من مناطق الضفة، مما يعزز مكانة الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني.

يشار إلى أن شركة الاتصالات الفلسطينية/جوال، تأسست في العام 1995 كشركة مساهمة عامة، تربط فلسطين بشبكة متطورة في مجالات الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت، وحلول تكنولوجيا المعلومات التي تخدم أكثر من 3.5مليون مشترك من جميع القطاعات.