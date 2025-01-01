تشييع جثمان الشهيد موسى في مخيم عسكر للاجئين

نابلس / سما/

شيع أهالي نابلس، ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد حسن أحمد موسى (19 عاما) إلى مثواه الأخير في مخيم عسكر شرق نابلس.

وانطلق موكب تشييع الشهيد، من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، باتجاه منزل ذويه في المخيم، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم فجرا، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على أثرها، أحدهما بالرصاص الحي بالصدر، واستشهد متأثرا بإصابته، والآخر برصاصة بالظهر، ونقل إلى المستشفى.