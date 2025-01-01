  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تشييع جثمان الشهيد موسى في مخيم عسكر للاجئين

الأحد 16 نوفمبر 2025 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد موسى في مخيم عسكر للاجئين



نابلس / سما/

 شيع أهالي نابلس، ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد حسن أحمد موسى (19 عاما) إلى مثواه الأخير في مخيم عسكر شرق نابلس.

وانطلق موكب تشييع الشهيد، من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، باتجاه منزل ذويه في المخيم، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم فجرا، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على أثرها، أحدهما بالرصاص الحي بالصدر، واستشهد متأثرا بإصابته، والآخر برصاصة بالظهر، ونقل إلى المستشفى.

الأكثر قراءة اليوم

وثائق للكونغرس تفضح تواصل “إبستين” مع النخبة العالمية لسنوات بعد إدانته..

الغارديان: الخطة الأميركية تقسم غزة وتبقي الفلسطينيين بمنطقة طاردة

الإدارة الأمريكية تدرس التخلي عن فكرة نزع سلاح “حماس”

مصر: نرفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين و”حل الدولتين” هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام

القناة 12 العبرية : إسرائيل تشترط على واشنطن التطبيع الكامل قبل بيع F-35 للسعودية

انهيار المشروع الصهيوني ..200 ألف إسرائيلي غادروا البلاد منذ تشكيل الحكومة

الرئاسة الفلسطينية تناشد العالم بالضغط على إسرائيل للإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام لقطاع غزة

الأخبار الرئيسية

دمرت 226 موقعا تاريخيا..إسرائيل تسرق 17000 قطعة أثرية من متحف قصر الباشا بغزة

اسرائيل قلقة من تقارب ويتكوف مع الحية وتخوف في “تل أبيب” من الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

جوازات كندا تحذف "إسرائيل" من خانة مكان الميلاد لبعض المدن الإسرائيلية وتستبدلها بـ"فلسطين"

مسؤولون اسرائيليون : نتنياهو يريد قوة دولية في غزة قادرة على مواجهة حماس بالقوة

كاتس: لن تقوم دولة فلسطينية وباقون في جبل الشيخ وسندمر اّخر نفق في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية