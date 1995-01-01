صورة كانتونا مع نتنياهو تثير الجدل وتجسد تضامنه مع فلسطين

سما / وكالات /

التقط النجم الفرنسي المعتزل إريك كانتونا اللاعب الأسبق لفريق مانشستر يونايتد صورة أثارت اهتمام وسائل الإعلام الأوروبية وانتشرت كالبرق على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانتونا يركل بقدمه وجه نتنياهو وظهر كانتونا في صورة وهو يحمل قميصا تظهر عليه صورة له وهو يركل وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك خلال وجود اللاعب المعتزل في إحدى الفعاليات بمدينة بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية.

التقطت هذه الصورة في أحد متاجر بلفاست، وظهر فيها كانتونا (59 عاما) إلى جانب مالك المتجر ومصمم القميص كريس فيري.

ظهر كانتونا بالقميص وهو يعيد تمثيل ركلته الشهيرة التي وجهها لأحد مشجعي كريستال بالاس عام 1995 وكان حينها لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد، لكن متلقي الضربة هذه المرة هو نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي الصورة التي على القميص يظهر كانتونا مرتديا قميصا بألوان العلم الفلسطيني وكُتب عليه عبارة فلسطين حرة "Free Palestine" بحروف كبيرة.

شارك كانتونا الأسبوع الماضي في فعالية بمدينة بلفاست بعنوان "الملك إيريك كانتونا" (Eric the King Cantona)، أجرى خلالها مقابلة تحدث فيها بشكل رئيسي عن كرة القدم وذكرياته في مسيرته الرياضية.

كانتونا متضامن دائم مع فلسطين وكان كانتونا قد عبّر أكثر من مرة عن مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، وإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة، وقد طالب مؤخرا الاتحادين الدولي لكرة القدم "فيفا" والأوروبي "يويفا" بتعليق مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية.

وقال كانتونا بإحدى الفعاليات في مدينة لندن "يجب على الأندية في جميع أنحاء العالم أن ترفض اللعب ضد الفرق الإسرائيلية".

يُذكر أن مسيرة كانتونا الاحترافية امتدت 24 عاما، وبدأت مع فريق أوكسير عام 1983 وانتهت باعتزاله بقميص مانشستر يونايتد عام 1997.

دافع كانتونا أيضا عن ألوان عدة فرق فرنسية وإنجليزية أبرزها أولمبيك نيم، مونبيلييه، بوردو، أولمبيك مارسيليا وليدز يونايتد، وتُوج بـ12 بطولة.

ألقاب كانتونا على صعيد الأندية: الدوري الإنجليزي الممتاز: 5 مرات (4 مع مانشستر يونايتد، وواحد مع ليدز يونايتد) الدوري الفرنسي: اثنان مع أولمبيك مارسيليا.

كأس الاتحاد الإنجليزي: اثنان مع مانشستر يونايتد. الدرع الخيرية "كأس السوبر الإنجليزي": 3 مرات مع مانشستر يونايتد.

وعلى الصعيد الدولي ارتدى كانتونا قميص المنتخب الفرنسي في 45 مباراة، سجل خلالها 20 هدفا وقدم لزملائه 3 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.