  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الاعلام العبري : صواريخ دمشق الاخيرة كانت تستهدف قصر الرئاسة

الأحد 16 نوفمبر 2025 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري : صواريخ دمشق الاخيرة كانت تستهدف قصر الرئاسة



القدس المحتلة / سما/

 أشارت تقديرات المخابرات السورية، وفق ما نقل الإعلام الإسرائيلي، إلى أنّ الصاروخين اللذين سقطا في حيّ المزة، غربيّ دمشق، مساء الجمعة، “قد يكونا موجَّهين نحو قصر الرئاسة”.

وبحسب ما نقلته القناة الإسرائيلية “كان”، فإنّ موقع سقوط الصاروخين، لا يبتعد سوى بضعة كيلومترات عن مقرّ الرئاسة، وأنّ الإطلاق جرى من خارج العاصمة باتجاهها، في محاولة لم تُحقّق أهدافها.
وذكرت القناة الإسرائيلية، إنّ التقديرات الأولية تربط الهجوم بحالة السخط التي تعيشها مجموعات متشدّدة في سوريا، وذلك “على خلفية الانفتاح السياسي الذي يقوده الرئيس السوري، ولا سيما بعد زيارته الأخيرة إلى واشنطن وإعلان انضمام دمشق إلى التحالف الدولي ضد داعش”.
ولفتت إلى تعامل الأجهزة الأمنية السورية مع الحادثة كإنذار جدّي، خاصة أنّها “تكشف استعداد جهات متطرّفة لمحاولة ضرب مواقع سيادية في قلب العاصمة، في توقيت سياسي دقيق تشهد فيه دمشق مرحلة جديدة من العلاقات الدولية”.
وكان عدد من المدنيين، قد أصيب الخميس، من جراء تعرض العاصمة دمشق لاعتداء تمثّل بسقوط صاروخين من نوع “كاتيوشا” أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يسحب دعمه لتايلور غرين الأكثر نقدا لإسرائيل: ذهبت كثيرا لليسار

الغارديان: الخطة الأميركية تقسم غزة وتبقي الفلسطينيين بمنطقة طاردة

وثائق للكونغرس تفضح تواصل “إبستين” مع النخبة العالمية لسنوات بعد إدانته..

مصر: نرفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين و”حل الدولتين” هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام

القناة 12 العبرية : إسرائيل تشترط على واشنطن التطبيع الكامل قبل بيع F-35 للسعودية

الرئاسة الفلسطينية تناشد العالم بالضغط على إسرائيل للإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام لقطاع غزة

الإدارة الأمريكية تدرس التخلي عن فكرة نزع سلاح “حماس” والدخول مباشرة في المرحلة الثانية من اتفاق غزة وبدء الإعمار

الأخبار الرئيسية

جوازات كندا تحذف "إسرائيل" من خانة مكان الميلاد لبعض المدن الإسرائيلية وتستبدلها بـ"فلسطين"

مسؤولون اسرائيليون : نتنياهو يريد قوة دولية في غزة قادرة على مواجهة حماس بالقوة

كاتس: لن تقوم دولة فلسطينية وباقون في جبل الشيخ وسندمر اّخر نفق في قطاع غزة

الإدارة الأمريكية تدرس التخلي عن فكرة نزع سلاح “حماس” والدخول مباشرة في المرحلة الثانية من اتفاق غزة وبدء الإعمار

سموتريتش وبن غفير يهاجمان نتنياهو “العاجز” ويواصلان تحريضهما ضد أي تحرك دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية

الاتصالات الفلسطينية