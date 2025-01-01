الاعلام العبري : صواريخ دمشق الاخيرة كانت تستهدف قصر الرئاسة

القدس المحتلة / سما/

أشارت تقديرات المخابرات السورية، وفق ما نقل الإعلام الإسرائيلي، إلى أنّ الصاروخين اللذين سقطا في حيّ المزة، غربيّ دمشق، مساء الجمعة، “قد يكونا موجَّهين نحو قصر الرئاسة”.

وبحسب ما نقلته القناة الإسرائيلية “كان”، فإنّ موقع سقوط الصاروخين، لا يبتعد سوى بضعة كيلومترات عن مقرّ الرئاسة، وأنّ الإطلاق جرى من خارج العاصمة باتجاهها، في محاولة لم تُحقّق أهدافها.

وذكرت القناة الإسرائيلية، إنّ التقديرات الأولية تربط الهجوم بحالة السخط التي تعيشها مجموعات متشدّدة في سوريا، وذلك “على خلفية الانفتاح السياسي الذي يقوده الرئيس السوري، ولا سيما بعد زيارته الأخيرة إلى واشنطن وإعلان انضمام دمشق إلى التحالف الدولي ضد داعش”.

ولفتت إلى تعامل الأجهزة الأمنية السورية مع الحادثة كإنذار جدّي، خاصة أنّها “تكشف استعداد جهات متطرّفة لمحاولة ضرب مواقع سيادية في قلب العاصمة، في توقيت سياسي دقيق تشهد فيه دمشق مرحلة جديدة من العلاقات الدولية”.

وكان عدد من المدنيين، قد أصيب الخميس، من جراء تعرض العاصمة دمشق لاعتداء تمثّل بسقوط صاروخين من نوع “كاتيوشا” أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها.