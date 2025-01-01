بوتين يناقش مع نتنياهو الوضع في قطاع غزة والملف السوري وبرنامج إيران النووي

موسكو/وكالات/

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ناقش خلالها تطورات الوضع في قطاع غزة والبرنامج النووي الإيراني.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين أن بوتين ونتنياهو “أجرى تبادلا شاملا للآراء حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تطور الوضع في قطاع غزة في سياق تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين”.

كما ناقش بوتين ونتنياهو حالة البرنامج النووي الإيراني وقضايا تعزيز الاستقرار في سوريا.

يذكر أنه في السادس من أكتوبر الماضي، أجرى بوتين ونتنياهو مكالمة هاتفية، ناقشا خلالها تطورات الأحداث في الشرق الأوسط وتسوية الوضع في قطاع غزة.

كما بحث بوتين ونتنياهو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تسوية الوضع في قطاع غزة، وأكد الرئيس الروسي موقف بلاده من التسوية.

ووفقا لبيان الكرملين، أعربت روسيا وإسرائيل عن اهتمامهما بالبحث عن حلول تفاوضية بشأن الوضع حول البرنامج النووي الإيراني.