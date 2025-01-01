  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بوتين يناقش مع نتنياهو الوضع في قطاع غزة والملف السوري وبرنامج إيران النووي

الأحد 16 نوفمبر 2025 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يناقش مع نتنياهو الوضع في قطاع غزة والملف السوري وبرنامج إيران النووي



موسكو/وكالات/

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ناقش خلالها تطورات الوضع في قطاع غزة والبرنامج النووي الإيراني.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين أن بوتين ونتنياهو “أجرى تبادلا شاملا للآراء حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تطور الوضع في قطاع غزة في سياق تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين”.
كما ناقش بوتين ونتنياهو حالة البرنامج النووي الإيراني وقضايا تعزيز الاستقرار في سوريا.

 

يذكر أنه في السادس من أكتوبر الماضي، أجرى بوتين ونتنياهو مكالمة هاتفية، ناقشا خلالها تطورات الأحداث في الشرق الأوسط وتسوية الوضع في قطاع غزة.
كما بحث بوتين ونتنياهو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تسوية الوضع في قطاع غزة، وأكد الرئيس الروسي موقف بلاده من التسوية.
ووفقا لبيان الكرملين، أعربت روسيا وإسرائيل عن اهتمامهما بالبحث عن حلول تفاوضية بشأن الوضع حول البرنامج النووي الإيراني.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يسحب دعمه لتايلور غرين الأكثر نقدا لإسرائيل: ذهبت كثيرا لليسار

الغارديان: الخطة الأميركية تقسم غزة وتبقي الفلسطينيين بمنطقة طاردة

وثائق للكونغرس تفضح تواصل “إبستين” مع النخبة العالمية لسنوات بعد إدانته..

مادورو يوجه رسالة للأمريكان.. هل تريدون “غزة جديدة” وإبادة جماعية في أمريكا الجنوبية؟

القناة 12 العبرية : إسرائيل تشترط على واشنطن التطبيع الكامل قبل بيع F-35 للسعودية

مصر: نرفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين و”حل الدولتين” هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام

انهيار المشروع الصهيوني ..200 ألف إسرائيلي غادروا البلاد منذ تشكيل الحكومة

الأخبار الرئيسية

الإدارة الأمريكية تدرس التخلي عن فكرة نزع سلاح “حماس” والدخول مباشرة في المرحلة الثانية من اتفاق غزة وبدء الإعمار

سموتريتش وبن غفير يهاجمان نتنياهو “العاجز” ويواصلان تحريضهما ضد أي تحرك دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية

مصر: نرفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين و”حل الدولتين” هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام

القناة 12 العبرية : إسرائيل تشترط على واشنطن التطبيع الكامل قبل بيع F-35 للسعودية

الرئاسة الفلسطينية تناشد العالم بالضغط على إسرائيل للإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام لقطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية