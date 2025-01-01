228 قتيلا منذ مطلع العام: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في الرملة

  1. الرئيسية
الأحد 16 نوفمبر 2025 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قتل شاب يبلغ 25 عاما من العمر، فجر اليوم الأحد، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار قرب منزله في حي الرباط بمدينة الرملة، بأراضي عام 1948.

ووقعت 12 جريمة قتل في البلدات الفلسطينية منذ مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بينها اثنتان أسفرتا عن مقتل شابين برصاص الشرطة الإسرائيلية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في أحداث العنف وجرائم القتل بالمجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 التي أسفرت عن 222 قتيلا منذ مطلع العام ولغاية اليوم، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن أداء دورها في مكافحة الجريمة.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 190 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 114 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم خمسة أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشر و21 امرأة، كما سجلت 13 جريمة قتل من قِبل الشرطة الإسرائيلية.

