استشهاد فتى وإصابة آخر برصاص الاحتلال في مخيم عسكر القديم شرق نابلس

الأحد 16 نوفمبر 2025 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد فتى وإصابة آخر برصاص الاحتلال في مخيم عسكر القديم شرق نابلس



نابلس / سما /

استشهد فتى، وأصيب آخر، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عسكر القديم، شرق نابلس.

وقال مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس عميد حسن، إن فتيين أصيبا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، أحدهما بالرصاص الحي بالصدر، واستشهد متأثرا بإصابته، والآخر برصاصة بالظهر، ونقل إلى المستشفى.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مدينة نابلس من عدة جهات، واندلعت مواجهات في مخيم عسكر القديم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، باتجاه المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال أحياء راس العين، والباشا، والبلدة القديمة ومحيطها، ولم يبلغ عن اعتقالات.

