الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وزخات متفرقة من الأمطار

الأحد 16 نوفمبر 2025 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وزخات متفرقة من الأمطار



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو، اليوم الأحد، غائماً جزئياً الى غائم، وباردا، خاصة فوق المناطق الجبلية و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما إلى غائم جزئي وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

ويكون الجو، يوم غد الاثنين، غائمًا جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والثلاثاء، يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائمًا جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

