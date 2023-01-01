مصر: نرفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين و”حل الدولتين” هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام

سما / وكالات /

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن بلاده ترفض أي محاولة لتقسيم غزة أو تهجير الفلسطينيين من القطاع.

جاء ذلك في حوار أجراه عبد العاطي، مع صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، وفق بيان للخارجية المصرية مساء السبت.

وخلال الحوار، استعرض عبد العاطي، “الجهود المصرية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ وتنفيذ كامل بنوده” الخاصة بإحلال السلام في غزة.

كما تناول “الترتيبات الأمنية والمرحلة الانتقالية وأهمية تمكين السلطة الفلسطينية” في القطاع.

وأكد عبد العاطي، رفض بلاده “الكامل لأي محاولة لتقسيم قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين”، وفق البيان.

وتأتي هذا التصريحات، بينما تروج وسائل إعلام عبرية في الأيام الأخيرة لمخططات بشأن احتمال تقسيم غزة إلى منطقتين.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي فوجئ بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على طلب واشنطن تقسيم القطاع إلى “غزة الجديدة” و”غزة القديمة”.

والفرق بين المنطقتين، أن “غزة الجديدة” مشمولة بإعادة إعمار ما دمره الجيش الإسرائيلي خلال عامي الإبادة الجماعية، بينما الأخرى عكس ذلك.

وشدد الوزير المصري، أن “الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية يعد ركيزة أساسية لأي حل عادل ودائم وشامل” بالمنطقة.

ولفت إلى أن “حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) يظل الخيار الواقعي الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة”.

ووفق “هآرتس”، ستكون “غزة الجديدة” ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، شرق “الخط الأصفر” الذي انسحب إليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي يشمل أكثر من نصف مساحة القطاع.

وبعد إعادة الإعمار المحتملة، ادعت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من “غزة الجديدة”.

وعن إدارة “غزة الجديدة” بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، لفتت “هآرتس” إلى أن قوة الاستقرار الدولية ستتولى المهمة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي، لم تسمهم، قولهم إن “هناك غموضا متزايدا بشأن الخطط الأمريكية المستقبلية في غزة، والتي حظيت بموافقة الحكومة في محادثات سرية دون مشاركة المستوى الأمني”.

الصحيفة ادعت أن الجيش الإسرائيلي سيشرف على نقل الفلسطينيين من “غزة القديمة” إلى “غزة الجديدة”، لكنه لم يبد استعدادا حتى الآن.

ودمر الجيش الإسرائيلي خلال الإبادة 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بالقطاع، بخسائر تقدر بنحو 70 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة، فضلا عن انهيار جل المؤسسات الخدمية وتوقفها عن العمل بسبب هجمات تل أبيب، والحصار المطبق.

وأوقف اتفاق وقف النار إبادة إسرائيلية بغزة بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء.

لكن إسرائيل تخرق يوميا الاتفاق، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين، بينما أعلنت “حماس” التزامها المطلق بالبنود، ودعت إلى إلزام تل أبيب بتطبيقها.