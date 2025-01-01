  1. الرئيسية
مستوطنون يهاجمون مواطنين غرب رام الله واصابة مواطنة في دورا

السبت 15 نوفمبر 2025 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون مواطنين غرب رام الله واصابة مواطنة في دورا



رام الله / سما/

 هاجم مستوطنون مسلحون، مساء اليوم السبت، 4 مواطنين قرب بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مستوطنين هاجموا أربعة مواطنين يستقلون مركبة دفع رباعي قرب بلدة بيتونيا، ولاحقوا مركبتهم حتى المناطق الجبلية المحيطة ببلدة بيت عور المجاورة، ولم يعرف مصيرهم حتى إعداد الخبر.

و أصيبت مساء اليوم السبت، سيدة برصاصة معدنية، عقب اقتحام الاحتلال لبلدة دورا جنوب الخليل.

وقالت مصادر في الهلال الأحمر، إن سيدة تبلغ من العمر (25 عاما)، أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط بالرأس، وتم نقلها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت وسط البلدة، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

