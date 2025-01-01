الرئيس الفنزويلي يوجه رسالة للأمريكان.. هل تريدون “غزة جديدة” وإبادة جماعية في أمريكا الجنوبية؟

كاراكاس/ وكالات/

وجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رسالة مباشرة إلى الشعب الأمريكي قائلا “هل تريدون غزة جديدة في أمريكا الجنوبية؟” على خلفية التحركات الأمريكية المباشرة في منطقة الكاريبي.

جاء ذلك في كلمة، الجمعة، بالعاصمة كاراكاس، حذر فيها من أن بلاده قد تشهد ما تعرضت له غزة على يد الجيش الإسرائيلي من إبادة جماعية في حال أي عمل عسكري مباشر.

وقال مخاطبا الشعب الأمريكي: “الإنسانية عانت بما فيه الكفاية من الإبادة في غزة. لا يوجد شعب تقريبا لم يعترف بأن ما يحدث هناك إبادة جماعية”.

وأضاف: “لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، تُظهر استطلاعات الرأي، وخاصة لدى الشباب، أن ما يجري في غزة يُنظر إليه كإبادة. كل يوم تُنفذ هجمات تنتهك وقف إطلاق النار. الأطفال والنساء الفلسطينيون يُقتلون بالقنابل التي تلقيها طائرات الاحتلال الصهيوني. هذه حقيقة. هل تريدون غزة جديدة في أمريكا الجنوبية؟”.

وأوضح مادورو أن واشنطن لا تستهدف فنزويلا فحسب، بل أمريكا اللاتينية بأكملها، وبالتالي الإنسانية جمعاء.

وتابع قائلا: “هل تريدون أفغانستان جديدة؟ فيتنام جديدة؟ هل تريدون تكرار ما حدث في ليبيا؟ أم سيناريو أسوأ من غزة؟ نريد منكم أن تقولوا لا. هنا سينتصر القانون الدولي، وسينتصر السلام، وسيحافظ شعبنا على استقراره وسيادته وحقه في الوجود”.

والجمعة، امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التعليق صراحة على عملية عسكرية محتملة قد تشنها بلاده ضد فنزويلا، في حين أفادت تقارير بأن مسؤولين عسكريين كبار قدموا لترامب خيارات محدَّثة بشأن العمليات المحتملة في فنزويلا.

وردا على سؤال عما إذا كان قد قرر شن عملية عسكرية أم لا ضد فنزويلا، أجاب ترامب: “لا يمكنني أن أخبركم بذلك، لكن هناك بعض الأفكار المتعلقة بهذا الموضوع”.

يأتي هذا تزامنا مع تقارير أوردتها الصحافة الأمريكية، تفيد بأن مسؤولين عسكريين كبار قدموا لترامب “الخيارات العسكرية المحدثة” للتعامل مع فنزويلا، بما في ذلك التدخل العسكري.

وفي أغسطس/ آب الماضي أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يقتضي زيادة استخدام الجيش بدعوى “مكافحة عصابات المخدرات” في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

وردًا على ذلك، أعلن مادورو حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، وأنه مستعد لصد لأي هجوم.

وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ، بزعم تهريبها للمخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا بشأن “عمليات القتل خارج نطاق القانون” في المجتمع الدولي.