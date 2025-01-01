  1. الرئيسية
الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وزخات متفرقة من الأمطار

السبت 15 نوفمبر 2025 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وزخات متفرقة من الأمطار



رام الله/سما/

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، اليوم السبت، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

ويوم غد الأحد، يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، وتضعف فرصة سقوط الأمطار اعتبارا من ساعات المساء، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتوقعت "الأرصاد" أن يكون الجو، يوم الإثنين المقبل، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خاصة اليوم السبت، من خطر تشكّل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وشدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

