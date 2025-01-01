ترامب يعلن أنه سيناقش "اتفاقيات أبراهيم" مع بن سلمان خلال زيارته لواشنطن..

وكالات - سما-

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، أنه يعتزم مناقشة "اتفاقيات أبراهيم" عندما يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وقال ترامب للصحفيين أثناء توجهه إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: "ستكون ‘اتفاقيات أبراهيم‘ جزءا من مباحثاتنا، وآمل في أن تبرم السعودية اتفاقيات أبراهام قريبا".

وقال ترامب إنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات شبح مقاتلة من طراز "إف-35"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".

وأضاف ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية: "يريدون شراء الكثير من المقاتلات".

وتابع: "أنظر في الأمر. لقد طلبوا مني النظر فيه. يريدون شراء الكثير من طائرات إف-35، لكنهم في الواقع يريدون شراء أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة".

ويتوجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارة إلى البيت الأبيض في 18 نوفمبر 2025، حيث سيعقد اجتماعا رسميا مهما مع ترامب، يجري خلاله بحث مختلف ملفات التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع، الأمن، الطاقة، والاقتصاد.

ويزور بن سلمان واشنطن اعتباراً من يوم الاثنين بعد غياب سبع سنوات، حيث سيضغط من أجل الاستحصال على ضمانات أمنية، بينما سيحثه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

من غير المرجح أن توافق السعودية على التطبيع في هذه المرحلة، إذ حدد بن سلمان أولوية تقوم على انتزاع ضمانات أمنية أميركية أكثر صرامة بعد الضربات الإسرائيلية في أيلول/سبتمبر على قطر، الحليف القوي للولايات المتحدة، والتي هزت منطقة الخليج الغنية.

وتربط الأمير بن سلمان علاقة صداقة بترامب، وقد تعززت هذه العلاقة إثر الاستقبال الحافل الذي حظي به الرئيس الأميركي خلال زيارته لأكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم في أيار/مايو والتي أثمرت تعهدات باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار.

وتستمر الزيارة ثلاثة أيام ابتداء من الاثنين، وسيلتقي خلالها ولي العهد السعودي ترامب يوم الثلاثاء، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الحكومة لوكالة "فرانس برس"، في ظل قلة المعلومات التي يتم الإعلان عنها في العادة قبل زيارات العاهل السعودي الخارجية.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى تعزيز علاقة الولايات المتحدة والسعودية على أمل أن توقع السعودية على ‘اتفاقيات أبراهيم‘ للسلام في الشرق الأوسط وتقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.