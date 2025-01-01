دول عربية وإسلامية تدعو لدعم مشروع واشنطن حول غزة بمجلس الامن

وكالات / سما/

دعت الولايات المتحدة وعدة دول من بينها مصر وقطر والسعودية وتركيا الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع" بتبني مشروع قرار أميركي يؤيد خطة السلام التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".

وجاء في بيان أميركي عربي إسلامي"ندعم قرار مجلس الأمن قيد النظر بشأن غزة الذي صاغته واشنطن بتشاور مع الأعضاء والشركاء".

واضاف"نأمل بدء العملية التي تمهد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.".